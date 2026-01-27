Elektros kainos biržoje šovė į viršų: įvardijo, ko vengti piko metu

– Vakar buvo ypatinga diena kalbant apie elektros kainą, nes net tris kartus matėme ypatingus elektros kainos šuolius. Kuriomis valandomis jie fiksuojami ir kas dar yra aktualu?
– Iš tikrųjų matėme tris didelius šuolius elektros biržoje. Ryte, tarp 9–10 val., kainos buvo didesnės nei 400 eurų už megavatvalandę, arba, kitaip sakant, 40 centų už kilovatvalandę. Didžiausias pikas buvo po pietų, 13 val., kai elektros kaina viršijo 50 centų. Ir vakar vakare matėme dar vieną didelį piką – tarp 19.30 ir 20 val. elektros kaina taip pat buvo didesnė nei 40 centų. Tokie dideli šuoliai nėra labai dažni.
– Kodėl jie nutinka? Kas čia įvyko?
– Matome ir jaučiame, kad sausis labai šaltas, ramus ir tamsus. Tokios oro sąlygos lemia, kad šiuo metu labai mažai elektros yra pagaminama, o paklausa – itin didelė. Didelė paklausa fiksuojama ne tik Lietuvoje, bet ir visame regione. Atėjus šalčiams tiek Šiaurės šalyse, tiek Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje, suvartojama labai daug elektros energijos, o ją pasigaminti šiuo metu yra ypač brangu.
– Gyventojams, turintiems su birža susijusius planus, gali kilti klausimas, kiek gi jiems pasikeis sąskaita. Ar iš tikrųjų sąskaita gali pastebimai išaugti?
– Tikrai taip ir gana reikšmingai. Ypač tiems žmonėms, kurie šildosi elektra ir jos suvartoja labai daug. Kai kurie vartotojai per dieną gali suvartoti ir 50, ir 100 kilovatvalandžių. Jeigu tomis brangiausiomis valandomis vartojama intensyviai, per vieną valandą gali būti suvartota ir 10 kilovatvalandžių. Ką tai reiškia? Tos 10 kilovatvalandžių, įskaitant visus ESO ir tiekėjo mokesčius, klientui, turinčiam kintamos kainos planą, gali kainuoti net apie 80 eurų. Todėl, jei yra galimybė vartojimą perkelti į pigesnes valandas, į tai tikrai reikėtų atsižvelgti.
– Sakėte, kad piko laikas nuo 19.30 ir 20 val. Ką tokiu metu reikėtų atidėti, išjungti ar nedaryti?
– Yra labai paprastų dalykų, kuriuos galima padaryti. Tai grįžti namo, pasigamini valgyti, įsijungi televizorių, o indaplovę galima jungti jau vėliau vakare. Taip pat skalbti drabužius ar naudoti džiovyklę geriau prieš miegą, nes šie prietaisai sunaudoja labai daug elektros energijos – ypač dėl vandens kaitinimo. Tokius kasdienius darbus žmonėms, turintiems kintamos kainos planą, perkėlus valanda vėliau, galima už suvartotas kilovatvalandes mokėti net perpus mažiau.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Tai reiškia, kad skalbimo ir džiovinimo geriau vengti piko metu?
– Taip, nebent žmogus yra pasirinkęs fiksuotą elektros tarifą.
– Tokiu atveju niekas nesikeičia?
– Taip, tada niekas nesikeičia. Iš esmės ši informacija aktuali tik verslams ir buitiniams vartotojams, turintiems su birža susietą, kintamos kainos elektros planą. Tie, kurie turi fiksuotą elektros planą, gali nesijaudinti – nepriklausomai nuo to, kokia kaina vyrauja biržoje.
– Ar tokie šuoliai, kokius matome šiandien, yra laikinas reiškinys, ar galime jų tikėtis ir ateityje?
– Deja, kaip matėme praėjusiais ir užpraėjusiais metais, net ir ne šaltuoju sezonu pasitaiko tokių didelių elektros kainų pikų. Juos matėme infrastruktūrinių problemų metu, kai buvo nutraukti elektros kabeliai su Estija ir Suomija, taip pat vasarą, kai įsijungia daug kondicionierių ir būna mažai vėjo. Tada kai kuriomis valandomis kaina pasiekdavo 50–60 centų už kilovatvalandę. Žiemos metu, ypač sausį, kainos apskritai vyrauja aukštesnės. Šiandien matome didelius pikus, bet net ir vidutinė visų valandų kaina siekia 24 centus be PVM ir kitų mokesčių. Rytoj vidutinė kaina gali būti labai panaši, netgi viršyti 20 centų. Pridėjus valstybės reguliuojamą ESO dalį, tiekėjo dalį ir PVM, vidutinė kaina yra tarp 35–40 centų, kai tuo tarpu pas nepriklausomus tiekėjus šiuo metu galima pasirašyti sutartį už 22 centus. Palyginimui, kainos dabar iš tiesų yra labai didelės.
– Ar žmogus gali visiškai nemokamai pakeisti savo planą, atsižvelgdamas į savo įpročius ir suvartojimą?
– Taip. Rinka yra liberali, klientai gali keisti savo planą net ir kasdien, nors pakeitimai įsigalioja tik nuo kito mėnesio pirmos dienos. Jei matoma, kad pasirinktas planas nebeatitinka poreikių, labai rekomenduojama jį pasikeisti nedelsiant. Niekas negali tiksliai prognozuoti, kas bus ateityje.
