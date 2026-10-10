 Ekspertė apie Trumpo sandėrį su Putinu: kaina rinkoje nepasikeis

Ekspertė apie Trumpo sandėrį su Putinu: kaina rinkoje nepasikeis

2026-10-10 18:07
Jūras Barauskas (DPA)

JAV prezidento Donaldo Trumpo ir jo kolegos iš Rusijos Vladimiro Putino pasiektas susitarimas dėl dyzelino nepadės sumažinti degalų kainų degalinėse, šeštadienį pareiškė vieno pirmaujančių Vokietijos ekonomikos institutų ekspertė.

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<span>Ekspertė apie Trumpo sandėrį su Putinu: kaina rinkoje nepasikeis</span>
Ekspertė apie Trumpo sandėrį su Putinu: kaina rinkoje nepasikeis / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

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Kelne įsikūrusio Vokietijos ekonomikos instituto (IW) ekspertė Samina Sultan naujienų agentūrai dpa sakė, kad pažadėtas nedelsiant patiekti daugiau kaip 300 tūkst. tonų rusiško dyzelino kiekis yra per mažas, kad turėtų reikšmingą poveikį.

„Kaina pasaulinėje rinkoje reikšmingai nepasikeis“, – sakė ji.

JAV energetikos informacijos administracijos (EIA) duomenimis, šiuo metu JAV per dieną vidutiniškai suvartojama apie 3,77 mln. barelių dyzelino ir kitų distiliuotų naftos produktų.

Tai atitinka maždaug 500 tūkst. tonų. Taigi 300 tūkst. tonų teoriškai pakaktų JAV poreikiams patenkinti tik šiek tiek daugiau nei 14 valandų.

D. Trumpas apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo iš Rusijos paskelbė po pokalbio su Kremliaus vadovu V. Putinu. Mainais JAV ketina laikinai panaikinti sankcijas rusiškam dyzelinui.

Likus mažiau nei mėnesiui iki itin svarbių kadencijos vidurio rinkimų, D. Trumpas JAV patiria didelį spaudimą dėl augančių degalų kainų. Atsižvelgdama į tai, S. Sultan šį susitarimą pavadino veikiau simboliniu žingsniu.

Taip pat kyla abejonių, kiek dyzelino Rusija apskritai pajėgtų patiekti ateityje. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino atakas prieš Rusijos naftos pramonės objektus, ir tai turėjo akivaizdžių neigiamų padarinių.

Šiame straipsnyje:
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