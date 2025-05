Ekspertas: mokesčių reforma kris ne turčiams ant pečių

„Aš visada galvoju apie tą reformą ir jos pasekmes. Bet šiaip tai iš tikrųjų ji kris visai ne turčiams ant pečių, ji kris žmonėms, uždirbantiems pajamas, kurios ir liks apmokestinamos tuo pačiu tarifu, kuriuo apmokestinama dabar“, – tikino R. Valiūnas.

Ekspertas aiškino, kad reikia nepamiršti, kad valdžia nusprendė svarbų dalyką – sumuoti visas pajamas, išskyrus dividendus.

„Sėdi žmogus su šeima, turi sutuoktinį, tris vaikus, abu uždirba 2 tūkst. eurų ir staiga jie nusprendžia įsikelti į kaimą ir išnuomoti savo butą arba jie gauna palikimą, nežinau, butą, paveikslų, žemės sklypą ar ką tik nori. Ir kadangi jiems nereikia antro buto, jie jį išnuomos arba parduos. Žmonės, kurie yra labiau išsilavinę ir labiau apie tai galvoja, tai jie žino, kad reikia padaryti paveldimu butu tam, kad nebūtų apmokestinti, bet dauguma žmonių to nežinos ir nesuks sau galvos. Jie tą supras, kad tie 25 arba 32 proc. jau čia, kai jie tą daiktą, kurį jie paveldėjo, pavyzdžiui, pardavinės. Ir čia tikrai žmones ištiks didžiulis šokas. Įsivaizduokite, kai tau reikia atiduoti 32 proc. pinigų nuo sumos, kuri, galvoji, tau priklausė, tai yra pakankamai skaudu.

Dabar aš vis labiau pradedu suprasti, kad – ar tai vyks per vienerius, per penkerius ar per septynerius metus, skirtingiems žmonėms įvyks skirtingai – dauguma iš jų atsidurs po šituo plaktuku. Smūgis į galvą bus pakankamai netikėtas ir tada jie supras, ką padarė reforma, kurią jie čia taip smarkiai palaikė“, – teigė R. Valiūnas.