Edvinas Grikšas ir Robertas Kaunas kviečiami atsakyti į opozicijos klausimus apie Registrų centrą

Ministrų atsakymams numatytas laikas Vyriausybės pusvalandžio metu.
Seimo nariai prašo E. Grikšo atsakyti, kokių priemonių buvo imtasi siekiant padidinti Registrų centro saugomos informacijos apsaugą, kiek tam buvo skirta lėšų, kokie projektai buvo įgyvendinti bei kokios teisėkūros priemonės tam pasitelktos.
„Tuoj bus metai, kaip einate ministro pareigas. Dėl to yra svarbu įvertinti, kokių priemonių savo valdymo laikotarpiu esate ėmęsis, kad būtų didinama Registrų centro saugomos informacijos apsauga bei šio centro atsparumas kibernetiniams pavojams“, – teigiama rašte.
Ministrui taip pat pateikti klausimai apie tai, kokių priemonių imtasi siekiant užkardyti duomenų vagystes ateityje bei kodėl Vyriausybė arba Ekonomikos ir inovacijų ministerija neinformavo visuomenės apie tai anksčiau nei pranešimai pasirodė žiniasklaidoje.
Be to, E. Grikšo klausiama, kodėl Registrų centro vadovas buvo atleistas tik po to, kai duomenų vagystė tapo vieša ir ar toks sprendimas neatrodo kaip bandymas visą atsakomybę dėl susiklosčiusios situacijos perkelti įstaigos vadovybei.
Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus Remigijaus Bridikio teigimu, tarp nukentėjusiųjų nuo duomenų vagystės iš Registrų centro yra ir šalies žvalgybos pareigūnų.
Opozicija teirausis, kada krašto apsaugos ministras sužinojo apie tai ir ar ši informacija buvo perduota nukentėjusiems pareigūnams, ar jiems buvo suteikta pagalba ir reikalingos konsultacijos.
Taip pat R. Kauno prašoma atsakyti, ar ateityje bus stiprinama krašto apsaugos sistemos ir žvalgybos pareigūnų duomenų apsauga valstybės registruose.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.
Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą.
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(be temos)
(be temos)