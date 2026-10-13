Per dvi savaites šių obligacijų įsigyta už 41 mln. eurų

Per rugsėjo 29–spalio 12 dienomis vykusį platinimą daugiausia investuota į pusmečio obligacijas – jų išplatinta už 20,1 mln. eurų.
Vienerių metų trukmės obligacijų įsigyta už ž 19,7 mln. eurų, dvejų metų – už 0,4 mln. eurų, o trejų metų – už 0,8 mln. eurų.
Nuo antradienio pradedamos platinti naujos gynybos obligacijų emisijos. Už jas bus mokamos 2,8–3,1 proc. metinės palūkanos.
2024 metais pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per 76 emisijas pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 1,15 mlrd. eurų.
Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti. Juos galima įsigyti per „Swedbank“, SEB ir „Orion Securities“ bankus.
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