Dvaro savininkas kratosi turtingiausio klebono titulo: bankas man net paskolos neduoda

„Dabar, kiek aš pastebėjau, mūsų Katalikų bažnyčioje zakristijono role užsiima mūsų premjerė, ji zakristijonauja, viešai prašo, kad nebūtų aukojamos šventosios mišios“, – „KK2“ laidai šį ketvirtadienio vakarą guosis klebonas R. Gudelis.

Turtingiausias Lietuvos klebonas R. Gudelis įsitikinęs, kad valdžia diskriminuoja katalikus – užsisėdo ant bažnyčios. „Susidarė dabar tokia situacija, kad rinktis ir burtis į maldą gali krišnaistai, jahovistai, baptistai“, – aiškino klebonas.

Kadangi mišios, vestuvės ir krikštynos nevyksta, klebonas apžiūrinėja savo valdas. R. Gudeliui priklauso 9 hektarai žemės, žirgynas, dvaro pastatas, sodininko namelis, koncertų salė, restoranas, danieliai ir meno dirbiniai. Klebonas labai vertina bažnytinį meną, ypač tą, kuriame atvaizduota vienuolių buitis. Seni ir vertingi klebono Rimanto dvare ne tik paveikslai. Visi kampai Bistrampolyje apstatyti antikvariniais baldais.

Nei aš esu turtingas, nei ką.

„Pas mane daugelis baldų yra iš Argentinos“, – maloniai paaiškina dvaro savininkas.

Prabangos ir turtų klebonas pats asmeniškai privengia. Kai dvaras dirba pilnu pajėgumu, kai čia krykštauja vestuvininkai, Rimantas gyvena sodininko namely. Bet dabar, pandemijos metu, nutarė savo žemiškąją buitį pasigerinti. „KK2“ žurnalistai žiūrovus pakvies į klebono miegamąjį – per karantiną R. Gudelis įsikėlė į dvaro Barono apartamentus. Juose klebonas gyvena iš reikalo, nes per kambario langus labai gerai matosi kelias, kuriuo bet kada gali atvažiuoti turistai.

„Jeigu pamatai užsienietiškus numerius karantino laiku, kaip bėgi, kaip bėgi pasitikt. Va taip ir gyvenam“, – apie turistų laukimą kalba R. Gudelis.

Dvare, kaip ir pridera, yra ne vienas pastatas, o visas jų ansamblis. Daugybė pastatų, dar daugiau kambarių, 34 darbuotojai, viską reikia išlaikyti. O bankai Rimantui neduoda jokios paskolos.

„Nei aš esu turtingas, nei ką. Turėjau reikalų su vienu banku, sakau, gal man reikėtų kreditą pasiimti? O ką tu įkeistum, klausia. Dvarą įkeisčiau. Pasižiūri banko vadybininkas ir sako, ar tu žinai, kad Lietuvoj dvarai nelikvidūs, beveik visi stovi ant pardavimo, taigi tas tavo turtas yra nelikvidus“, – banko žodžius pamena klebonas.

Dėl to streso, kad sustojęs ir verslas, ir mišios klebonas net numetė svorio.

