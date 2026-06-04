Duomenų vagystė: kaip suvaldyti krizę?

– Lietuva gyvena nuo skandalo iki skandalo. Štai praėjusią savaitę visa šalis lingavo nuo Registrų centro duomenų vagystės. Kaip jūs žiūrite į šią situaciją? Kokias išvadas po to, kas įvyko, mes turėtume padaryti?
– Pirmiausia, niekas nėra tobulas, apsaugotas nuo klaidų. Jeigu darome kažką, tai visada gali atsitikti nenumatytų dalykų. Svarbu atskirti, kas yra tiesiog nesėkmė, o kas yra aplaidumas ar tyčinis blogais ketinimais pagrįstas veiksmas. Turime mokytis iš nesėkmių. Ne tiek padaryti skandalą, kuris užgožia viešąją erdvę, bet labai greitai įvykį imtis analizuoti, pažiūrėti, kaip galima apsisaugoti. Turime daug institucijų, ne tik Registrų centrą. Turime daug įvairios informacijos, ir dar jautresnės negu šiuo atveju.
Svarbu atskirti, kas yra tiesiog nesėkmė, o kas yra aplaidumas ar tyčinis blogais ketinimais pagrįstas veiksmas.
– Ką galima padaryti?
– Vienas svarbus dalykas, ko aš šiandien negirdžiu, kad valstybės vadovai, institucijų vadovai tokiais atvejais pripažintų, jog mes nesame tobuli, valstybei reikia visų pagalbos. Jei šiuo atveju turėtume suburtas kibernetinio saugumo pajėgas, kurios iš visuomenėje, versle esančių profesionalų iš karto prisijungtų analizuoti šį atvejį, per 72 valandas turėtume daug atsakymų, kurių net šiandien dar neturime. Dabar mes dažnai diskutuojame televizijoje, radijuje, kitoje medijoje. Puiku turėti daug gerų patarimų, įžvalgų, bet dažnai tai taip ir nusėda, o institucijos dirba savo keliu. Pripažinimas, kad esi pažeidžiamas, nesi tobulas, labai nuginkluoja opoziciją. Tai būtų labai tvirtas žingsnis kiekvienam lyderiui. Mes sugebėjome organizuotis, kai visame pasaulyje buvo panika dėl COVID-19 pandemijos. Pačiomis pirmomis dienomis susibūrė visuomenininkai, žmonės iš verslo ėmėsi daryti sprendimus, kurių valstybė natūralu, kad neturėjo tokiai unikaliai situacijai. Visoms sritims reikia profesionalų pagalbos. Kiek daug iniciatyvų turime su geromis ambicijomis ir netgi veikiančių savanorystės principu arba finansuojamų verslo. Institucijos, ministerijos, matydamos tuos pasiekimus, jau gali matyti patikrintus pilotinius projektus, kurie veikia, ir tiesiog imtis tas iniciatyvas stiprinti ir didinti jų poveikį.
Pripažinimas, kad esi pažeidžiamas, nesi tobulas, labai nuginkluoja opoziciją.
– Nebijokime pripažinti savo trūkumus, netobulumą, resursų neturėjimą tokiose situacijose.
– Reikia drąsos sugerti daug kritikos, bet iš tikrųjų tu, žengdamas tą žingsnį, dalį kritikos tiesiog panaikini. Kas tave begali kritikuoti, jeigu tu jau pripažinai, kad klaida įvyko, jei tu imiesi visų priemonių, prašai visų pagalbos, kaip toliau galima judėti, efektyviausiai pataisant klaidas.
– Bandymų yra. Prieš porą savaičių mes turėjome dronų krizę.
– Tai nėra tiktai mūsų vienų bėda. Karas Ukrainoje parodė, kad dalykai keičiasi ir keičiasi labai greitai. Prieš trejetą metų artilerija buvo pagrindinis ginklas, sukuriantis priešui nuostolius. Dabar 80 proc. tai yra dronai, kurie pasiekia žymiai platesnę zoną, žymiai sudėtingiau juos prognozuoti, apsiginti. Daugelis tradicinių ginkluotės komponentų nebeveikia. Turime labai stiprią startuolių bendruomenę. Matydami, ką jie gali padaryti, galime džiaugtis ir kartu padėti judėti į priekį.
– Jūs ne kartą minėjote dirbtinį intelektą kaip resursą, kurio mes irgi nepakankamai išnaudojame.
– Manau, kad tikrai galime daugiau. Įdomu tai, kad pasitelkiant programavime dirbtinį intelektą bet kuris iš mūsų galime suprogramuoti paprastą aplikaciją. Galime greitai padaryti tuos dalykus, kurie užtrukdavo. Aš negirdžiu, kad reikia talentingų žmonių, kurie sugebėtų padaryti tuos dalykus žymiai geriau ir dažnai už kelis kartus mažesnę sumą. Mes koncentruojamės į pinigus, bet nematome, kad daug inovatyvių sprendimų yra gal dešimt kartų pigesni, leidžiantys pasiekti geresnius rezultatus. Reikėtų daugiau fokusuotis į viziją ir tada pasirinkti asmenybes, kurios gali ją įgyvendinti.
– Problema, kad po tokių skandalų ir neigiamo fono į viešąjį sektorių nelabai kas norės eiti.
– Kai daug dalykų paaiškini, jie tampa ne tik suprantami, bet pati visuomenė imasi palaikyti, atsiliepti. Reikia tik rasti vietas, kurios yra aktualios, jautriai atliepiamos visuomenės akyse, ir ta pagalba ateina.
– Valdžia turi girdėti žmones ir ieškoti geresnių sprendimų, nei pati kartais gali sugalvoti.
– Reikia keisti kai kurias taisykles ir nuostatas. Šiandien reikia žymiai greitesnių procesų ir procedūrų nei tos, kurios kartais nusistovėjusios vos ne iš praeito šimtmečio.
– Reikia nebūti visiems sustabarėjusiems kaip Egipto mumijos, kurios nuo sąlyčio su deguonimi subyra ir suyra.
– Reikia neužmiršti, kuo turime ir galime džiaugtis, ką turime pasiekę.
– Labai pavojinga gyventi negatyvios informacijos ir emocijų vandenyne, nematyti šviesos. Manau, kad Lietuvoje to per daug.
– Tai nepadeda ateičiai. Yra labai daug gerų iniciatyvų švietimo srityje, kuo galime džiaugtis. Duokime jaunimui, kurie kuria tas iniciatyvas, judėti į priekį, pastiprinkime juos, paremkime.
Visas reportažas – „Žinių radijo“ vaizdo įraše:
(be temos)
(be temos)
(be temos)