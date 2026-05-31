Druskininkų valdžia nuo birželio didina išmokas už kurorte gimusius vaikus

Šiuo metu vienkartinė išmoka gimus vaikui Druskininkuose siekia 840 eurų ir praėjusiais metais ją gavo 65 druskininkiečių šeimos, o šiemet – 23. Ši parama šeimoms skiriama nuo 2023 metų.
Siūloma padidinti finansinę paramą gimus vienam vaikui ir nustatyti išmokas, kai vienu metu gimsta daugiau vaikų.
Gimus vienam vaikui šeima gaus penkių valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio išmoką – šiemet 1165 eurus, gimus dvynukams – 20 VRP dydžių išmoką (4660 eurų), o trynukams ir daugiau – 30 VRP dydžių išmoką (6990 eurų).
2026 metams patvirtintas VRP dydis – 233 eurai. Jeigu 2027 metais jis keisis, didės ir išmokos.
Kaip BNS nurodė savivaldybė, 2024 metais Druskininkuose gimė 125 naujagimiai, o pernai – 112.
Tiek užpernai, tiek pernai Druskininkuose pasaulį išvydo ir po vieną dvynukų porą. Paskutiniai trynukai savivaldybėje gimė 2017 metais.
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