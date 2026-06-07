Dirbate pas kelis darbdavius? Svarsto apie naują „Sodros“ įmokų tvarką

Tai numatančios Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos Seimui pristatytos šią savaitę. Toliau pakeitimai bus svarstomi birželio 16-ąją, kai juos aptars Socialinių reikalų ir darbo komitetas.
Kaip sakė pataisas pateikęs viceministras Saulius Davainis, siekiama užtikrinti darbuotojams minimalias garantijas, pavyzdžiui, viso mėnesio „Sodros“ stažą – tokia tvarka dabar taikoma, kai žmogus, gaunantis mažesnį nei MMA atlyginimą, dirba pas vieną darbdavį.
„Net jeigu žmogus dirba pas vieną darbdavį mažesniu negu etato krūviu ir neuždirba MMA, darbdavys vis tiek turi mokėti mokesčius nuo MMA, o jeigu pas du ar daugiau darbdavių, jie to neturėdavo daryti“, – aiškino viceministras.
Pasak jo, pokyčiais siekiama ištaisyti spragą dėl „Sodros“ įmokų dirbant pas du ar daugiau darbdavių.
„Pasitaiko atvejų, kai žmogus dirba pas kelis darbdavius, tačiau jo bendros pajamos vis tiek nesiekia MMA, todėl darbuotojas neįgyja visų socialinių garantijų, nes tie keli darbdaviai nesumoka įmokų nuo MMA, tai vėliau atsiliepia darbuotojų pensijų socialiniam draudimui ir kitoms garantijoms“, – pridūrė viceministras.
S. Davainio teigimu, yra gyventojų, kurie dirba net pas 12 darbdavių, tačiau negauna MMA: „Vadinasi, nuo MMA jiems nėra mokamos socialinio draudimo įmokos“.
Pasak jo, pernai buvo apie 8,14 tūkst. darbuotojų, dirbusių ne pas vieną darbdavį, iš jų apie 62 proc. dirbo pas du darbdavius ir neuždirbo MMA viršijančio atlyginimo: „Didžiausią dalį tokių darbuotojų sudarė biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės, pagalbininkai, įstaigų ir organizacijų vadovai bei verslo paslaugų srities administracijos vadovai.“
Jis pabrėžė, kad darbdaviai papildomos naštos dėl naujos tvarkos nepatirs, o „Sodros“ biudžetas papildomai gaus apie 7,2 mln. eurų.
Tuo metu konservatorius Arvydas Anušauskas siūlė tokiems gyventojams papildomas „Sodros“ įmokas skaičiuoti atsižvelgiant į dirbtas valandas. Jis mano, kad dėl naujos tvarkos darbdaviai patirs papildomų išlaidų ir todėl atleis žmones.
„Bus papildomos išlaidos už darbuotojus, (...) sumažės tų žmonių galimybės įsidarbinti. Jie paprasčiausiai bus atleisti – niekas nenorės už juos mokėti papildomų pinigų“, – svarstė parlamentaras.
Jam pritarė ir „valstietis“ Valius Ąžuolas: „Kam mokėti pilną mokesčių sumą, jeigu tu dirbi dvi valandas? Ne darbdavys moka mokesčius, atsiminkite vieną dalyką, darbuotojas moka mokesčius, darbdavys pasako sumą ant popieriaus, kurią sutaria.“
Jis taip pat mano, kad nauja tvarka gali paskatinti „šešėlio“ augimą.
Tuo metu demokratas Linas Kukuraitis atkreipė dėmesį, kad darbo gali netekti galintys dirbti tik porą valandų per dieną.
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tikino, kad pataisos yra socialiai teisingos, kad kiekvienas darbdavys proporcingai sumokės mokesčius ir užkirs kelią gudrauti daliai darbdavių: „Yra gudriauodegautojai, kurie pasinaudoja tuo, kad vienas sumoka kažkokią nedidelę sumą, o kiti nemoka.“
A. Sysas priminė, kad „Sodros“ įmokų grindys atsirado prieš kelerius metus, kai paaiškėjo, kad daugiau kaip 10 tūkst. įmonių vadovų gaudavo mažesnį nei MMA atlyginimą ir nemokėjo socialinio draudimo įmokų.
„Jeigu žmogui užmoka pusę minimalios algos, tai jam skaičiuojama ne metai draudiminio stažo, o tik pusė“, – sakė politikas.
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