Darbo inspekcija siūlo griežtinti vairuotojų darbą

Patikrinimus pernai lapkritį atlikusi VDI nustatė, kad vienuolika vairuotojų dirbo nedeklaruotą darbą, o vienas – nelegaliai, todėl pažeidėjams surašė keturiolika administracinių pažeidimų protokolų: pusę – dėl darbo laiko apskaitos, kitus – dėl atlyginimų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, kitų darbo įstatymų pažeidimų, pranešė inspekcija.

VDI patarėja komunikacijai Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė BNS paaiškino, kad nedeklaruotos darbo formos yra neapskaityti viršvalandžiai ir naktinis darbas, kai nesilaikoma darbo ir poilsio režimo, darbuotojai tariamai jų prašymu išleidžiami nemokamų atostogų arba darbdaviai jiems leidžia nedirbti ir tuomet jiems netaikomas socialinis draudimas.

Dėl to inspekcija siūlo apriboti nemokamų atostogų laiką, taip pat trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą įmonėse, kur vairuotojai gali be draudimo nedirbti daugiau negu 20 kalendorinių dienų per metus.

„VDI pasiūlymas riboti vairuotojams suteikiamus nedraudiminius laikotarpius reiškia numatyti tam tikrą galimą nemokamų atostogų trukmę per metus transporto sektoriuje“, – BNS nurodė J. Kažukauskaitė-Sarnickienė.

Pagal Darbo kodeksą nemokamų atostogų trukmė yra neribojama, ji nustatoma šalių susitarimu.

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ Sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis BNS taip pat sakė, kad nemokamų atostogų trukmė vairuotojams dabar nėra ribojama.

Anot J. Kažukauskaitės-Sarnickienės, inspekcijos pasiūlymai pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, tačiau jie kol kas nėra konkretūs.

„VDI planuoja patikrinti dar kartą, kaip įmonės atsiskaitė su darbuotojais pagal nustatytus pažeidimus bei ar darbo ir poilsio laiko apskaitos sistema vedama laikantis Darbo kodekso normų“, – rašoma pranešime.

Pasak jos, darbdaviai privalės pašalinti septyniolika pažeidimų.

22 įmonės pasirinktos pagal jų darbuotojų skaičių, vidutinį darbo užmokestį ir kitus rodiklius.