Po diskusijų keliančio siūlymo – darbdavių pyktis

Darbdaviai įpykę.

„Kažkas už mus nusprendžia, kiek darbo valandų reikės dirbti, kiek sumokėti, ir dar mokesčių pridėkite, prašau“, – piktinosi Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.

Tokį erzelį sukėlė ministrės I. Ruginienės kalbos. Anot jos, gyventojai turėtų daugiau ilsėtis ir dirbti nebe penkias, o keturias dienas per savaitę. Tam keisti įstatymų nereikia. Darbo kodeksas leidžia dirbti viena diena trumpiau, tik po daugiau valandų.

„Jau yra susitariama su kolektyvais dėl tokio darbo modelio. Per kolektyvines sutartis yra sutariami kitokie darbo organizavimo principai ir tai yra mūsų ateitis“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.

Panašiai ateitį mato ir kiti.

„Yra nemažai prognozuojančių apie tai, kad dominuojanti žmogaus veikla, kaip tokia, bus laisvalaikis“, – sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.

D. Labučio / ELTOS nuotr.

Tačiau darbdaviai siūlo nusileisti ant žemės ir be reikalo nekurstyti lūkesčių.

„Europa su savo reguliavimais, draudimais, nustatymais ir socialine gerove pradėjo labai stipriai atsilikti nuo kitų pasaulio pagrindinių ekonomikų“, – teigė Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas.

Darbuotojų našumas Lietuvoje nebeauga, nors atlyginimai ir toliau šuoliuoja į priekį. Pramonininkams papildomą galvos skausmą kelia dar ir Donaldo Trumpo įvesti muitai plienui bei aliuminiui.

„Mes turėsime bėgti dvigubai greičiau, tam, kad atstovėtume dabartinius savo rezultatus, kad surinktume tą patį kiekį mokesčių, kokius dabar mokame“, – aiškino V. Janulevičius.

„Per 10 metų JAV ekonomika padidėjo 50 proc., kinų – 70 proc., Europos – 7 proc.“, – sakė M. Dubnikovas.

Apie keturių dienų darbo savaitę jau gerus porą metų kalba ir Sauliaus Skvernelio demokratai.

Viešasis sektorius traukia žmones iš privataus sektoriaus.

„Jeigu ieškoti tokių sprendimų, tai ieškoti kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis“, – kalbėjo L. Savickas.

Trumpiau dirba vis daugiau viešojo sektoriaus įmonių. Baiminamasi, kad tai nuskandins privatų verslą.

„Viešasis sektorius traukia žmones iš privataus sektoriaus“, – teigė M. Dubnikovas.

Pirmiausia – dėl sparčiau didėjančių algų. Pernai viešojo sektoriaus darbuotojų atlygimai privatų sektorių lenkė maždaug 200 eurų.

„Jie gyvena iš mūsų vartotojų, tai galbūt šilumos tinklai, kurie gauna didelius atlyginimus ir kelia šilumos kainą, ir jie irgi dirba keturias darbo dienas, tai ar tikrai reikia tiek žmonių mums?“ – klausė V. Janulevičius.

Įstaigose, kurias finansuoja valstybė, dirba apie 25 proc. visų dirbančiųjų. Kitose išsivysčiusiose šalyse jų skaičius nesiekia penktadalio.

„Tai reiškia, pas mus viešasis sektorius yra perkrautas, ten per daug yra žmonių ir atsiranda iniciatyvos, tai kam mums dirbti, gal mums galima dirbti trumpiau“, – kalbėjo Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė aiškina, kad Lietuvoje darbo krūvis – ir taip didelis.

„Tai jeigu mes šiandien dirbame tikrai daug ir kartais net ne vieną, o du ir tris darbus, nes mums reikia išgyventi. Jei dirbame dideliu ir intensyviu krūviu, tai gal normalu, kad mes turime kalbėti ir apie kokybišką poilsį?“ – klausė I. Ruginienė.

„Tie, kas dirba, tie ir uždirba. Kai pradedi daug ilsėtis, galiausiai pradedi sunaudoti savo sukurtus produktus ir galiausiai jų pradeda trūkti“, – sakė M. Dubnikovas.

„Kartais girdime viešojoje erdvėje, kad tuoj su dirbtiniu intelektu dirbsime tris darbo dienas per savaitę, kai verslas kovoja už išlikimą, dirbame ir 7 darbo dienas“, – teigė V. Janulevičius.

Tiesa, tame pačiame viešajame sektoriuje darbo krūvis – labai nevienodas. Kol vieni sukasi be sustojimo, pavyzdžiui, pareigūnai, medikai ar mokytojai, kitiems apsidirbti užtenka ir keturių dienų.

„Tai ministras dirba 7 dienas per savaitę, čia tik formalumas, man jokio skirtumo“, – tikino vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Be to, vis daugiau privačių įmonių stengiasi darbuotojus susigrąžinti į biurus. O štai ministerijos – reikalo to daryti nemato. Taigi didžiulės patalpos sostinės centre, šildomos iš mokesčių mokėtojų pinigų, ir toliau stovi apytuštės.

„Kai mes kalbame apie biudžeto peržiūras, pinigų paieškas ir panašiai, nes valdininkams leidžiame labai prabangiai gyventi, lyginant su privačiu sektoriumi, kai kabinetai yra gerokai per dideli“, – šnekėjo Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas.

Europos šalių, kurios išbando keturių dienų darbo savaitės modelį, daugėja. Pirmoji oficialiai ją susitrumpino Belgija.