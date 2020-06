COVID-19 poveikį patyrusiam verslui – du mėnesiai atidėti įsipareigojimus „Sodrai“

Pasibaigus karantinui „Sodra“ laukia COVID-19 poveikį patyrusio verslo prašymų supaprastinta tvarka atidėti karantino laikotarpiu nesumokėtų įmokų mokėjimą. Tai galima padaryti per du artimiausius mėnesius, o galutinis įsipareigojimų įvykdymo terminas gali siekti ir 5 metus.

„Per du mėnesius, tai yra iki rugpjūčio 17 dienos, laukiame draudėjų prašymų atidėti įmokas ir esame pasirengę priimti sprendimus supaprastinta tvarka. Tai reiškia, kad nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms nereikės pagrįsti savo mokumo bei nebus skaičiuojamos palūkanos.

Raginame įmones neatidėlioti prašymų teikimo iki paskutinio termino – vis dėlto prognozuojame, jog per gana trumpą laikotarpį turėsime priimti tūkstančius sprendimų dėl įmokų skolų atidėjimo“, – sako „Sodros“ direktoriaus pavaduotojas Ježy Miskis.

Pavėlavus pateikti prašymą įmokos galės būti atidėtos, tačiau įprastomis sąlygomis – reikalaujama pagrįsti mokumą bei taikomos palūkanos.

Verslui, kuris nelaikomas patyrusiu COVID-19 poveikį, dviejų mėnesių terminas ir supaprastintos atidėjimo sąlygos – netaikomos. Tai reiškia, kad nesumokėtas įmokas už praėjusį laikotarpį reikėtų sumokėti nedelsiant, kitaip „Sodra“ gali taikyti sankcijas.

Kam taikoma supaprastinta tvarka

„Sodra“, taikydama mokestinių lengvatų priemones verslui, bendradarbiauja su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI) – neskaičiuoja įmonių skolų ir netaiko sankcijų įmonėms, kurios įtrauktos į VMI COVID-19 paveiktų įmonių sąrašą. Kitos įmonės dėl sankcijų netaikymo taip pat galėjo kreiptis vieno langelio principu į VMI ir tokie prašymai tuo pačiu pasiekė ir „Sodrą“.

Šiai dienai „Sodra“ jau yra atidėjusi 8 mln. eurų įmokų mokėjimą 700 įmonių. Be to, per VMI yra gavusi beveik 12 tūkst. įmonių prašymus netaikyti sankcijų, o jų įsipareigojimai vertinami 160 mln. eurų. Taip pat sankcijos netaikomos į sąrašą įtrauktoms įmonėms.

Tai nereiškia, kad visos šios įmonės pageidaus atidėti įmokų mokėjimą. Jeigu draudėjas nenorėtų atidėti skolų, jis įmokas už karantino laikotarpį turėtų sumokėti per du mėnesius – iki rugpjūčio 17 dienos.

Svarbu, jog supaprastinta tvarka atidėti karantino laikotarpiu nesumokėtų įmokų mokėjimą gali COVID-19 patyrę draudėjai, kurie nuo karantino pradžios iki praeis du kalendoriniai mėnesiai nuo karantino pasibaigimo dienos buvo įtraukti į VMI viešai skelbiamus draudėjų, kuriems be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, taip pat, individualių veiklų, vykdomų pagal individualios veiklos pažymą, arba į verslo liudijimų, kurių vykdymui nustatyti draudimai/apribojimai sąrašus. Taip pat tie, kurių prašymus taikyti mokestinės pagalbos priemones dėl COVID-19 yra patvirtinusi VMI.

Galimybe atidėti skolą supaprastinta tvarka negali pasinaudoti tie draudėjai, kurių įsiskolinimų išieškojimas iki karantino pradžios jau buvo perduotas antstoliui arba kuriems iki karantino paskelbimo buvo pradėta bankroto procedūra. Supaprastinta tvarka netaikoma neigiamo poveikio karantino metu nepatyrusiems draudėjams.

Svarbu paminėti ir tai, kad „Sodra“ įsipareigojimų vykdymui užtikrinti tam tikrais atvejais turi teisę taikyti priverstinį įkeitimą ir/ar hipoteką.

Ką reikės daryti

Paprastos formos prašymą dėl įmokų atidėjimo draudėjai galės pateikti per elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

Nieko daryti nereikia tiems, kurie VMI pateiktame prašyme dėl pagalbos priemonių taikymo, patyrus poveikį, susijusį su viruso COVID-19 paplitimu, iškart nurodė pageidaujamo išdėstyti įsiskolinimo sumą, įsiskolinimo grąžinimo grafiką ir nenori jų keisti.

Savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi kvalifikuoto elektroninio parašo, skaitmeninę prašymo kopiją gali pateikti el. paštu skolu.atidejimas@sodra.lt

Prašyme reikės nurodyti įmokų sumą, kurią įmonė nori atidėti, datą, nuo kurios įmonė nori pradėti įmokas mokėti (pradėti mokėti įmokas reikia ne vėliau kaip per metus) ir laikotarpį, per kurį įmokos išdėstomos lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį (laikotarpis negali būti ilgesnis nei ketveri metai nuo įmokų mokėjimo pradžios).

Tai reiškia, kad įmonės turės įsipareigojimus įvykdyti ne vėliau kaip per 5 metus ir jos pačios gali pasirinkti tiek atidėjimo laikotarpį, kurį atidėtos įmokos išvis nemokamos, tiek ir įmokų išdėstymo dalimis laikotarpį.

Sprendimus dėl įsiskolinimo atidėjimo supaprastinta tvarka "Sodros" skyriai priims ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 14 d.

Daugiau informacijos apie prašymo pildymą ir pateikimą rasite čia:

www.sodra.lt/lt/situacijos/svarbi-informacija-draudejams-gyventojams-covid-19/imoku-mokejimas-ir-skolos-atidejimas-supaprastinta-tvarka-draudejams