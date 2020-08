„Citadele“: klientų aktyvumas pasiekė prieš COVID-19 pandemiją buvusį lygį

Šiuo metu banko paslaugomis naudojasi 314 tūkst. aktyvių klientų, o jų skaičius per metus išaugo 12 proc., teigiama banko pranešime.

Fiziniams asmenims, MVĮ ir verslo klientams Baltijos šalyse buvo išduota 185 mln. eurų vertės naujų paskolų. Indėliai Baltijos šalyse išaugo 210 mln. eurų, t. y. jų suma padidėjo 11 proc., palyginti su 2019 m. pabaigos duomenimis.

Ekonominė aplinka 2020 metais buvo nepaprastai sudėtinga, nes dėl COVID-19 pandemijos pasaulinė ekonomika patyrė staigų ir gilų nuosmukį. „Citadele“ ėmėsi esminių atsargumo priemonių, stengdamasi apsaugoti banko darbuotojus, klientus ir partnerius.

Per šių metų antrąjį ketvirtį sparčiau vyko banko paslaugų skaitmeninimas, be to, išaugo ir naudojimasis nuotolinėmis paslaugomis. Netrukus visų Baltijos šalių klientai skaitmeniniais kanalais galės gauti momentinius ir būtent jiems pritaikytus „Citadele“ būsto bei vartojimo paskolų pasiūlymus. Mobiliosios programėlės naudotojų ir interneto banko klientų skaičius per metus atitinkamai išaugo 37 proc. (137 tūkst. aktyvių naudotojų) ir 8 proc. (194 tūkst. aktyvių naudotojų).

Kaip nurodoma banko pranešime, klientų aktyvumo tendencija birželį vėl tapo teigiama, o naujų klientų skaičius vėl ėmė didėti. 2020 m. birželio 30 d. banko paslaugomis naudojosi 314 tūkst. aktyvių klientų, tai reiškia, kad jų skaičius per metus išaugo 12 proc.

„Citadele“ stengėsi nuolat tenkinti klientų poreikius, teikdama konsultavimo paslaugas, siūlydama skaitmeninius skolinimo sprendimus ir aktyviai dalyvaudama vyriausybės garantijų programose, skirtose padėti laikinų finansinių sunkumų turintiems klientams. Prašymų taikyti laikiną paskolos grąžinimo atidėjimą buvo gauta palyginti nedaug – tai atskleidžia tam tikrą „Citadele“ klientų įsitikinimą, kad jiems pavyks sėkmingai įveikti neigiamas pandemijos pasekmes.

Per šį nežinomybės laikotarpį bendrasis paskolų portfelis sumažėjo – tai įvyko daugiausia dėl portfelio amortizacijos ir sumažėjusio naujojo skolinimo. Visgi jau birželio mėnesį rezultatai rodo teigiamas tendencijas: naujų paskolų skaičius per mėnesį padidėjo 42 proc., o verslo klientų portfelio prognozės taip pat labai palankios. Per pirmąjį šių metų pusmetį fiziniams asmenims, MVĮ ir verslo klientams Baltijos šalyse buvo išduota 185 mln. eurų vertės naujų paskolų.

Ir toliau daroma pažanga pritraukiant indėlius – per pirmąjį pusmetį indėlių suma Baltijos šalyse padidėjo 210 mln. eurų. Bendroji klientų indėlių suma išaugo 11 proc. ir pasiekė 3 652 mln. eurų.

Veiklos pajamas aptariamu laikotarpiu paveikė su COVID-19 pandemija susiję ekonominės veiklos sutrikimai, be to, kovo mėnesį buvo padidinti atidėjiniai galimiems kreditų nuostoliams padengti – taip buvo apdairiai atsižvelgta į makroekonomines prognozes. Visgi pagrindinio kreditų portfelio kokybė išlieka gera – per aptariamą laikotarpį ji pasikeitė nežymiai, teigia bankas.

„Citadele“ stiprybę liudija ir tai, kad, nepaisant pirmojo šių metų pusmečio nuostolių, bankas išlaiko gerus kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodiklius bei aktyviai stebi ir vertina galimą dabartinės aplinkos poveikį verslui.