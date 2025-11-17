Cigarečių kaina gali šoktelėti dvigubai

Parlamentarai susirūpino, kad vis daugiau gyventojų rūko. Esą elektroninių cigarečių žmonių rankose pastebima vis dažniau.
„Tai ypač populiarėja tarp jaunimo. Jau dabar atsiranda pirmieji tyrimai, paneigiantys nuomonę, kad tai sveikesnė alternatyva tabako cigaretėms“, – teigė Seimo narė Aušrinė Norkienė.
Dabar kaitinamojo tabako cigarečių pakelis Lietuvoje kainuoja penkis eurus. Anot sveikos gyvensenos specialistų, tai gerokai per pigu.
„Priklausomybę sukeliantys produktai turėtų kainuoti labai daug, o ne kelis eurus“, – aiškino Seimo narė Lina Šukytė-Korsakė.
Nors kainos šiems gaminiams Lietuvoje didesnės nei kaimyninėse šalyse.
„Šiuo metu priimti kaitinamojo tabako tarifai yra aukštesni nei Latvijoje ar Lenkijoje. Net aukštesni nei siūlo Europos Sąjunga“, – tvirtino Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos vadovas Arnas Neverauskas.
Su elektroninėmis cigaretėmis ar panašiais gaminiais politikai kovoja jau kurį laiką. Dabar atėjo metas ir kaitinamajam tabakui.
„Kitas iš būdų – didinti akcizą ir taip mažinti įperkamumą“, – aiškino A. Norkienė.
Akcizai kaitinamajam tabakui ir elektroninių cigarečių skysčiui augtų net dvigubai.
„Jei dabar numatyta, kad akcizas yra 0.63 euro centų, mes siūlome nuo kitų metų jį didinti iki pusantro euro“, – kalbėjo Seimo narė.
Tačiau ekonomistas, išgirdęs tokius skaičius, liko šokiruotas.
„Abejoju, ar šiuo metu šioje srityje yra tokios problemos, kad reikėtų didinti papildomai daugiau nei du kartus. Ypač turint omenyje, kad tai trijų metų planas“, – komentavo ekonomistas Marius Dubnikovas.
Nauji tabako akcizai patvirtinti praeitais metais, ir tikėtasi, kad trejus metus kainos nesikeis.
„Manytumėme, kad, kai jau valstybė priima sprendimą ilgalaikiams planams, jų reikėtų laikytis. Neišgirdau jokių argumentų, kodėl šiai dienai reikėtų peržiūrėti dabar galiojančius planus“, – tikino A. Neverauskas.
Šiuo metu svarstoma, kaip didinant akcizus, nepagilinti kontrabandos problemos.
„Tie gaminiai neabejotinai turėtų brangti, bet žinome, kad tose šalyse, kur akcizai yra kur kas didesni, nelegali rinka irgi yra didelė“, – kalbėjo Seimo narė Jurgita Sejonienė.
Tabako gamintojai pastebi, kad lietuviai jau dabar ieško pigesnių rūkymo alternatyvų.
„Žmonės tikrai važiuoja ir į Lenkiją, ir į Latviją įsigyti pigesnių gaminių“, – teigė A. Neverauskas.
Siūlomą rūkymo akcizą ekonomistas lygina su beveik trečdaliu paaugusio dyzelino.
„Kurio akcizas padidėjo beveik 25 proc. ir pardavimai krito labai reikšmingai“, – dalijosi jis.
Iš pradžių kalbėta, kad pinigai, surinkti iš naujojo rūkymo akcizo, keliautų gynybai, bet akcizų kėlimo iniciatorė A. Norkienė siūlo ir kitą galimybę.
„Siūlyčiau slaugytojams pakelti darbo užmokestį. Sveikatos problemos irgi ryškėja, vartojant tą kaitinamąjį skystį cigaretėse“, – pridūrė ji.
Kada tiksliai įsigaliotų tokie atnaujinti akcizai, dar nėra žinoma.
