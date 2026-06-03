Brangstant dujoms – prezidento siūlymas dėl šildymo sąskaitų

Pirmiausia – kelionės ir pramogos. O apie tai, iš ko gyvens rudenį, dalis gyventojų galvos vėliau.
„Kiek uždirbame, tiek ir išleidžiame. Netaupome. Vasarai netaupome“, – teigė moteris.
„Vasara smagi, šilta, sezonas. Smagu išleisti, smagu pasilinksminti, todėl ir išlaidų atsiranda daugiau“, – sakė vyras.
„Kelionės – būtinai. Mes dar ir šokame, todėl reikia pasilikti pinigų šokiams. Man tai labai patinka. Vasara lieka vasara, ją reikia mokėti išnaudoti“, – pasakojo praeivė.
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Vasaros darbai vyksta ir Prezidentūroje. Tačiau prezidentas Gitanas Nausėda jau kalba apie rudenį.
Jis siūlo grąžinti mažiau nei prieš pusmetį panaikintą PVM lengvatą šildymui. Šiuo metu vietoj lengvatinio 9 proc. tarifo taikomas 21 proc. PVM.
„Matome, kad situacija energetikos sektoriuje pasikeitė dėl įvykių Hormuzo sąsiauryje. Prezidento nuomone, turėtume aktyviai taikyti trumpalaikes fiskalines priemones“, – teigė prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.
„Suprantu norą palengvinti naštą gyventojams, tačiau labai svarbu įvertinti ir galimybes“, – pabrėžė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
Ekonomistai jau kurį laiką perspėja, kad degalų kainų augimas gali būti tik dalis problemos. Dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose dujų kainos išaugo maždaug trečdaliu, todėl pasiruošti kitam šildymo sezonui gali kainuoti gerokai daugiau.
Brangti gali ir elektra. Lietuvos bankas prognozuoja, kad šiemet prekių ir paslaugų kainos vidutiniškai augs apie 5 proc.
„Krizės visada baugina, bet negyvename baimėje. Vis tiek tikimės geriausio“, – kalbėjo moteris.
„Netaupau. Vieną kartą gyveni, todėl nereikia pamiršti ir savęs“, – sakė kita moteris.
„Man atrodo, daug kas jau pavargo ruoštis. Daugelis galvoja, kaip tiesiog gyventi šiandien. Sunku prognozuoti, kas bus rudenį“, – svarstė vyras.
Anot prezidento, PVM lengvata šildymui galėtų būti grąžinta laikinai.
„Svarbiausia, kad tokios lengvatos netaptų amžinos“, – pabrėžė V. Augustinavičius.
Pirmą kartą laikina PVM lengvata centralizuotam šildymui Lietuvoje buvo įvesta prieš 25 metus. Tarifas keitėsi iš 9 į 5 proc., vėliau grįžo prie 9 proc., tačiau laikina priemonė galiojo beveik iki šiol.
2017 metais lengvatą panaikinti bandė Sauliaus Skvernelio Vyriausybė, tačiau dėl nepasitenkinimo ji netrukus buvo grąžinta.
„Turbūt nieko nėra pastoviau už laikinumą. Lietuva dažnai tai įrodo“, – teigė G. Šimkus.
Kol kas Seime didesnio palaikymo prezidento siūlymas nesulaukia.
„Buvo skaičiuojama, kad panaikinus lengvatą biudžetas sutaupys tam tikrą sumą lėšų“, – sakė Seimo narys Algirdas Sysas.
Lietuvos banko vadovo teigimu, tokios lengvatos naudingos visiems, nepriklausomai nuo pajamų.
„Jos taikomos visiems – tiek labai daug uždirbantiems, tiek gaunantiems mažas pajamas“, – aiškino G. Šimkus.
Panašu, kad kainos į ankstesnį lygį greitai negrįš.
„Viskas pasislinko į nepalankesnį scenarijų. Net jei karas baigtųsi ir laivai vėl pradėtų plaukti įprastais maršrutais, infrastruktūra jau yra pažeista, susiformavo paklausos ir pasiūlos disbalansas“, – teigė G. Šimkus.
Prezidentas taip pat mano, kad rudenį būtų galima svarstyti ir sumažintą akcizą dyzelinui.
„Svarbiausia, kad antroje šių metų pusėje galėtume greitai reaguoti į situaciją“, – sakė V. Augustinavičius.
„Visko gali būti. Turbūt nė vienas iš mūsų nežino, ką Donaldas Trumpas sugalvos rytoj“, – svarstė A. Sysas.
Prezidentas kalba apie priemones gyventojų išlaidoms mažinti, tačiau dėl papildomų pajamų į biudžetą kol kas diskutuojama mažiau.
„Pernai atlikome reformą, kurios poveikis tęsis mažiausiai dvejus metus. Reikia sulaukti galutinio rezultato“, – teigė V. Augustinavičius.
Praėjusią savaitę Tarptautinis valiutos fondas perspėjo Lietuvą vengti perteklinių išlaidų.
(be temos)