Bloga žinia gyventojams: brangsta elektra ir dujos

Tatuiruočių studijos savininkė Anna Mangirdienė pasakojo, jog čia geras apšvietimas yra būtinas, tad nepataupysi.
„Kitas dalykas – kai klientai turi dalinai apsinuoginti, mes privalome palaikyti gerą atmosferą, tad ant šildymo taip pat nepataupysi“, – dalijosi „Privilege Tattoo Boutique“ savininkė.
Moteris neslėpė, jog sąskaitos mėnesio gale kerta skaudžiai.
„Nepilni 200 eurų – vien tik elektra. Pabrangs, tai baisu pagalvoti, o paskui žmonės sakys, kodėl tatuiruotės brangsta“, – teigė ji.
Anna yra trijų vaikų mama, tad moteris namuose elektrą taupo visur, kur įmanoma.
„Mano vaikai jau gauna pylos, jei palieka šviesą įjungtą koridoriuje arba netaupiai naudoja elektrą. Kas aktualiausia šiai dienai – atidarytas šaldiklis, kuomet stovi ilgai ir renkasi, kokių ledų nori“, – pasakojo pašnekovė.
Anot moters, tai, kad elektra brangsta, esą jau jaučiasi.
„Jei visai neseniai nemokėjau 40, dabar jau 70–80“, – kalbėjo ji.
Nuo liepos dalis gyventojų sulauks dar didesnių sąskaitų, nes brangs visuomeninė elektra ir dujos.
„Šiandien galutinę kainą piko metu, žiemos metu arba tada, kai mes neturime atsinaujinančių energijos šaltinių, formuoja gamtinių dujų generatoriai. Kadangi gamtinių dujų kaina išaugo, atitinkamai tai turi tiesioginę įtaką elektros energijos kainai“, – aiškino Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius.
Visuomeninio tiekimo elektra vidutiniškai brangs 2 centais už kilovatvalandę. Rinkos reguliuotojo skaičiavimais, vartotojų mėnesio sąskaita didės maždaug 1,60 euro.
„Pažeidžiamiems vartotojams visuomeninė elektros energijos tiekimo kaina didėja nuo 18 iki 20 centų už kilovatvalandę“, – neslėpė R. Pocius.
Tai reiškia, kad pensininkų ir mažas pajamas gaunančių žmonių sąskaitos vidutiniškai didės 1,30 euro. Be to, brangs ir dujos – 4 centais už kubinį metrą.
„Pirmai vartotojų grupei – nuo 89 iki 93 euro centų, antrai vartotojų grupei – nuo 65 iki 69, o trečiai – nuo 62 iki 66 euro centų už kubinį metrą“, – dalijosi R. Pocius.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tiesa, pastovioji kainos dalis, t. y. abonentinis mokestis, nesikeičia. Mažiausiai dujų sunaudojantys ir toliau mokės 1,17 euro, o daugiausia – beveik 4 eurus.
„Turint omenyje problemos mastą, kad dujos energetikos rinkoje Europoje nuo karo pradžios pabrango 50 proc., tas elektros pabrangimas yra pakankamai simbolinis. Sakyčiau, kad čia yra labiau gera naujiena nei bloga“, – teigė banko „Citadele“ vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Pasak ekonomistų, jei neturėtume atsinaujinančios energijos šaltinių, elektra brangtų ne keliais, o keliolika centų.
„Pas mus apie tris ketvirtadalius visos elektros yra pagaminama iš atsinaujinančių šaltinių“, – sakė A. Izgorodinas.
LNK.LT primena, jog visuomeninės elektros tarifai vartotojams paprastai nustatomi du kartus per metus, tačiau jie gali būti perskaičiuojami kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.
(be temos)