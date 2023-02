Biudžetininkai – privilegijuoti: per savaitę galės dirbti aštuoniomis valandomis trumpiau

– Kokia ši nauja tvarka?

– Tai labai patogi tvarka būtent tėveliams, kurie dirba biudžetinėse įstaigose ir augina vaikus iki trejų metų amžiaus. Ji suteikia galimybę jiems pasirinkti, ar jie norėtų pasitrumpinti darbo savaitę, ar darbo dieną. Tokiu būdu gali derinti šeimyninį gyvenimą su darbu, jei nori mažiau dirbti ir daugiau lako praleisti su šeima.

– Kiek mažiau galima dirbti?

– 8 val. per savaitę. Tai reiškia, kad jei darbuotojas dirba 40 val. per savaitę, tai jo darbo laiko norma trumpinama iki 32 val. per savaitę. Taip pat yra darbuotojai, kurie biudžetinėse įstaigose dirba, tačiau įstatymo numatoma darbo laiko norma yra mažesnė, pvz., mokytojų – 36 val., tai jų darbo laikas irgi trumpinamas iki 32 val. per savaitę.

– Kas gali rinktis tokią tvarką iš šeimos?

– Jeigu abu tėvai dirba biudžetinėje įstaigoje, tai tokia lengvata gali naudotis tik vienas iš tėvų: arba mama, arba tėtis. Svarbu paminėti, kad tik nuo prašymo pateikimo galima naudotis šia teise. Tai reiškia, kad ne darbdavys priima tokį sprendimą, o tik darbuotojui paprašius. Ir, žinoma, įsitikinus, ar vienam iš tėvų jau nėra taikoma sutrumpinto darbo laiko norma.

Naujai įsigalioję Darbo kodekso pakeitimai palietė visus biudžetinių įstaigų tarnautojus. O tarp jų – ir pareigūnus. Svečiuojamės Vilniaus miesto 3-iajame policijos komisariate. Pareigūnas, tyrėjas Edgaras Juša sutiko atsakyti į žurnalistės klausimus.

– Ar jums patiko nauja tvarka – turėti galimybę dirbti mažiau valandų per savaitę ir daugiau laiko praleisti su savo 7 mėnesių kūdikiu?

– Ši tvarka labai patinka, labai pagerino darbuotojų darbo sąlygas.

– Kaip manote, kam didesnė nauda: darbuotojui ar ir darbdavys iš to išlošia?

– Daugiausiai išlošia darbuotojas, nes jis turi daugiau poilsio. Tačiau ir darbdavys turėtų pastebėti, kad pailsėjęs darbuotojas našiau ir dirba.

– Tai dabar į darbą, kaip – į šventę?

– Tikrai taip.