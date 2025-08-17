Birštonas nori branginti dviejų mineralinio vandens gręžinių nuomą

Savivaldybės taryba spręs, ar įpareigoti miesto tvarkymo tarnybą surengti jų nuomos konkursą.
Tarnybos direktorius Algirdas Kederys BNS sakė nežinantis, ar naujas nuomos konkursas įvyks, bet pabrėžė, kad siūlomos kainos „nerealios“.
„Kaip taryba nuspręs, taip ir bus, gali ir pamažinti kainas iš karto arba jeigu nepavyks išnuomoti iš pirmo karto“, – BNS aiškino A. Kederys.
„Kad gręžiniai nusidėvėję, nereiškia, kad jų likutinė vertė yra nulis. Jie funkcionuoja, ten pakankamai vandens yra“, – pabrėžė jis.
Už 715 metrų gylio gręžinį savivaldybe norėtų gauti 1,9 tūkst. eurų per mėnesį, o už 93 metrų gylio – 248 eurus – kur kas daugiau nei dabar, kai įkainis siekia atitinkamai 128,1 ir 20,66 euro.
Birštono savivaldybės Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus specialistė Nijolė Vaitkevičienė BNS teigė, kad nauja kaina apskaičiuota pagal galiojančius nuomos tvarkos aprašus: „Prieš dešimt metų buvo kiti buhalteriniai duomenys ir kitos nuomos kainos.“
Savivaldybės teigimu, abu gręžiniai visiškai nusidėvėję. Įmonė „Sistela“ savivaldybę yra informavusi, kad naujų gręžinių įrengimas kainuotų atitinkamai 127,2 tūkst. eurų ir 16,5 tūkst. eurų.
Abu gręžiniai iki šių metų rugsėjo išnuomoti įmonei „Sveikatos kurortas“ (anksčiau – „Inovatyvus“). Ji mineralinį vandenį naudoja gydymo ir sveikatinimo procedūroms.
„Sveikatos kurorto“ valdomo viešbučio „Ego Spa“ direktorius Tomas Legota BNS sakė nevertinantis siūlomų naujų nuomos įkainių.
„Reikia žiūrėti, kokia yra rinkos kaina. Šio gręžinio vanduo naudojamas mūsų SPA procedūroms: geriamas vanduo – klientams atsigerti, mineralinis – vonioms“, – teigė jis.
Pasak jo, ar įmonė dalyvaus naujame nuomos konkurse, spręs akcininkai.
Miesto tvarkymo tarnyba iš šių gręžinių nuomos per 10 metų uždirbo 18 tūkst. eurų.
