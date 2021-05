„Belorus“ ginče su „Swedbank“ prašo ES Teisingumo Teismo sprendimo

Prašymą gavęs Vilniaus miesto apylinkės teismas kol kas nepradėjo nagrinėti bylos iš esmės, tačiau jis kovo pradžioje nesutiko laikinai, kol ginčas bus galutinai išspręstas, įpareigoti banką leisti „Belorus“ laisvai disponuoti visomis jos sąskaitose esančiomis lėšomis.

„Belorus“ sprendimą apskundus Vilniaus apygardos teismui, šis nutartį turėtų paskelbti ketvirtadienį.

Baltarusijos valdoma sanatorija ieškinyje teismui prašo pripažinti neteisėtais „Swedbank“ veiksmus, uždraudžiant jai disponuoti lėšomis sąskaitose, įpareigoti banką leisti sanatorijai jomis naudotis be apribojimų, BNS pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovė Gintarė Vosyliūtė.

Pasak jos, gegužės 14 dieną gavus „Belorus“ prašymą kreiptis į ES Teisingumo Teismą, teismas atidėjo bylos nagrinėjimą, kol bylos šalys pateiks atsiliepimus. Nauja posėdžio data kol kas nepaskirta.

Apylinkės teismas, atmesdamas „Belorus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, teigė, kad jos sutampa su įmonės pareikštais esminiais reikalavimais, kurių pagrįstumas dar nėra išnagrinėtas teisme.

„Pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigojus atsakovą leisti ieškovui disponuoti lėšomis banko sąskaitose, iš esmės bus patenkinti ieškovo ieškinio reikalavimai“, – rašoma nutartyje.

Be to, anot teismo, laikinai stabdyti „Swedbank“ veiksmų negalima ir dėl to, kad bankas vadovavosi ES Tarybos reglamentu.

Tačiau teismas pasisakė, kad „Belorus“ ieškinys yra galimai pagrįstas.

„Įvertinus ieškovo argumentus, be kita ko, ginčijant aplinkybę, kad V. V. S. (Viktoras Vladimirovičius Šeimanas – BNS) kontroliuoja ieškovą, pateiktus dokumentus, nėra pagrindo konstatavimui, jog ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, jo reikalavimai apskritai negali būti tenkinami“, – rašoma apylinkės teismo nutartyje.

Sanatorijos sąskaitas bankas įšaldė pernai gruodį, motyvuodamas Europos Sąjungos įvestomis sankcijomis.

Registrų centro duomenimis, sanatorija „Belorus“ priklauso Baltarusijos prezidento reikalų valdybai. Jai vadovauja Viktoras Šeimanas. Prezidento reikalų valdyba tiesiogiai pavaldi Aliaksandrui Lukašenkai.

ES 2020 metų pabaigoje įvedė sankcijas Vyriausiajai ūkio valdybai (GHU), kuri yra tiesiogiai pavaldi Baltarusijos prezidento reikalų valdybai. V. Šeimanas į ES sankcijų sąrašus įtrauktas daugiau nei prieš dešimtmetį.

Užsienio reikalų ministerija gegužės pradžioje žadėjo pradėti derybas su Baltarusija dėl „Belorus“ perėmimo. Ministras Gabrielius Landsbergis tuomet sakė, kad dviem Seimo komitetams pasiūlius įgalioti Vyriausybę derėtis su Baltarusija dėl „Belorus“ perdavimo Lietuvai, ministerija įgyvendins šį siūlymą.

Premjerė Ingrida Šimonytė tuomet teigė, kad deryboms gali sukliudyti Baltarusijos nenoras bendradarbiauti.

Ministrų kabinetui pasiūlyta inicijuoti konsultacijas dėl galimo „Belorus“ statinių, atitekusių Baltarusijai pagal 1995 metų vasario 6 dienos Lietuvos ir Baltarusijos vyriausybių susitarimą, išpirkimo ir sklypo nuomos sutarties nutraukimo.

ES sankcijas Baltarusijos režimui įvedė dėl rinkimų klastojimo ir smurto prieš taikius protestuotojus.