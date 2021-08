Be galimybių paso nusipirkti maisto didelėse parduotuvėse nebebus galima: kils chaosas?

Valdžia linksta, kad nuo rugsėjo vidurio be galimybių paso nusipirkti maisto didelėse parduotuvėse nebebus galima. Prekybininkai toliau kritikuoja tokį sprendimą ir sako, kad kils chaosas. Be to, neaišku, kaip tokie reikalavimai galėtų būti įgyvendinti iš techninės pusės. Apie tai – LNK pokalbis su prekybos įmonių asociacijos vadove Rūta Vainiene.