Baltrėnas: už 5 proc. gynybai yra kitas svarbesnis klausimas

„Manau, kad labai gerai, kad politiškai mes siunčiame tą patį signalą, kad 5 proc. bus išlaikyti. Labai geras ir praktinis signalas – suma praktiškai yra ta pati“, – interviu BNS penktadienį sakė generolas.
„Sakyčiau, kad kaip bus išnaudota ta suma, yra didesnis klausimas. Kaip efektyviai bus įsisavinti pinigai, kokie pirkimai bus padaryti, kokie nauji pajėgumai bus sukurti. Čia yra turbūt svarbesnis klausimas, negu 5 procentai“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 mln. eurų, tačiau dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę bendrojo vidaus produkto (BVP) dalį. 2026 metų biudžete buvo numatyta 5,38 proc. BVP.
„Kitų metų siūlomas biudžetas sumine išraiška yra praktiškai toks pat. Nesu finansų specialistas, tai nesigilinsiu, turbūt įskaičiuota galima infliacija ir visa kita, bet čia yra labai svarbus faktorius. Biudžeto skaičiukai krašto apsaugai yra tie patys. Tai čia yra teigiama žinia. 5 proc. išlaikymas yra turbūt daugiau politinė ambicija, kuri buvo labai aiškiai sutarta viršūnių susitikime Hagoje prieš dvejus metus“, – kalbėjo R. Baltrėnas.
„Aš į tai žiūriu taip: suminė išraiška teigiama, 5 proc. politinė ambicija išlikusi, dėl ko NATO štabe aš su savo vėliava galiu iškėlęs galvą vaikščioti, už ką labai dėkoju valstybei. Tai aš manau, kad nėra taip jau niūroka, kaip atrodo galbūt žiniasklaidoje“, – sakė NATO pareigūnas.
Pasak R. Baltrėno, Lietuva, lyginant su kitomis NATO valstybėmis, „nėra nei unikali, nei blogųjų sąraše įsisavinant pinigus“.
„Su tomis pačiomis problemomis susiduria visos 32 Aljanso valstybės. Galbūt daugiau tos šiek tiek mažesnės valstybės, nes tie procesai ir struktūros šiek tiek sudėtingesnės. Tai visi turi problemų. (...) Taip, galbūt dabar, spalio mėnesį, finansinis rodiklis įsisavinimo nėra pats geriausias. Mano patirtis iš ankstesnių mano pareigų Lietuvos kariuomenėje sako, kad tai yra pakankamai normalu ir iki metų pabaigos tai yra sutvarkoma“, – kalbėjo generolas.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį teigė, kad šiemet panaudota 43,92 proc. visų gynybai skirtų asignavimų, nors iki metų pabaigos liko mažiau nei trys mėnesiai.
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