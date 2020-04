Balandį šilumos kaina – 18 proc. mažesnė nei prieš metus

Balandį vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje siekė 4,08 cento už kilovatvalandę (kWh, be PVM) ir, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, sumažėjo 17,91 proc., pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

VERT duomenimis, tai žemiausia balandžio mėnesio šilumos kaina nuo 2012 metų: balandį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2012 metais, vidutinė šilumos kilovatvalandės kaina yra 47 proc. mažesnė.

VERT nurodo, kad tarp penkių didžiųjų miestų balandį už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Panevėžio gyventojai. Palyginti su kovu, šilumos kainos 3-25 proc. mažėjo visuose didžiuosiuose miestuose, per metus – 12-25 proc.

Balandį, palyginti su kovu, „Klaipėdos energija“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 24,60 proc. (per metus kaina mažėja 13,13 proc.), „Kauno energija“ aptarnaujamiems vartotojams – 22,17 proc. (per metus kaina mažėja 20,33 proc.). Šilumos kainos mažėjimą šiuose miestuose iš esmės lėmė dėl sumažėjusio poreikio išaugusi konkurencija tarp nepriklausomų šilumos gamintojų, dėl ko aukcione šiluma parduodama mažesne kaina.

Vilniaus šilumos tinklų aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina balandį, palyginti su kovu, mažėja 8,03 proc. (per metus kaina mažėja 25,19 proc.), „Šiaulių energija“ aptarnaujamiems vartotojams – 3,36 proc. (per metus kaina mažėja 19,29 proc.), „Panevėžio energija“ aptarnaujamiems vartotojams – 3,01 proc. (per metus kaina mažėja 11,79 proc.).