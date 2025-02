Avulis dėl gynybos finansavimo: pritarčiau, jei jis būtų dar didesnis

„Vienareikšmiai reikia (mokesčių reformos – ELTA). Ir tai daryti reikšmingai. Nes, kol išdiskutuojame, ateina kadencijos pabaiga ir visi bijo priimti sprendimą, tai dabar pats laikas. Ir labai gerai būtų paaiškinti, kaip eis tie pinigai. Ir jeigu aiškiai pasakysime, kad iš surinktų 12 mlrd. eurų gynybai, pavyzdžiui, pusę panaudosime Lietuvoje, tai visiškai kitaip skamba visuomenei“, – pirmadienį „Žinių radijui“ teigė A. Avulis.

Anot „Hanner" valdybos pirmininko, mokesčių pertvarkos metu peržiūrėjus lengvatas ir dalį panaikinus, šias lėšas būtų galima skirti gynybai.

„Niekas nepažymi to, kas buvo pasakyta Finansų ministerijos ataskaitoje praeitais metais – kad per lengvatas prarandame 3,5 mlrd. eurų per metus. Tai prašau, dar vienas šaltinis“, – sakė jis.

A. Avulis pabrėžė, kad šiuo metu šalies saugumas yra svarbiausias klausimas, tad pritartų net didesniam nei 5–6 proc. nuo BVP gynybos finansavimui.

„Aš absoliučiai pritariu to biudžeto gynybai didinimui. Ir netgi pritarčiau, jei jis būtų dar didesnis“, – sakė A. Avulis.

ELTA primena, kad sausio mėnesį posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT) sutarė 2026–2030 metų laikotarpiu šalies gynybai skirti 5–6 proc. nuo BVP kasmet. Šalies vadovo Gitano Nausėdos teigimu, per minėtą ketverių metų laikotarpį turėtų būti išlaikytas 5,5 proc. BVP finansavimo lygis.

Papildomi asignavimai, VGT sprendimu, reikalingi, norint iki 2030 m. Lietuvoje suformuoti kariuomenės diviziją.

Gruodį Vyriausybei padidinus skolinimosi limitą krašto apsaugos reikmėms, šįmet asignavimai gynybai sieks 4 proc. nuo BVP.