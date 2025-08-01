„Aušriečiai“: sutarta stabdyti akcizus kurui

„Dėl akcizų kurui, panašu, kad įvyko šiandien susitarimas, kad akcizai laikinai bus sustabdomi metams, ypatingai dyzelinui“, – žurnalistams penktadienį sakė R. Žemaitaitis.
Vėliau „aušriečių“ lyderis BNS patikslino, kad jos siekis yra 2026-iems metams įšaldyti nuo šių metų pradžios įsigaliojusius akcizus kurui bei sustabdyti kitąmet numatytą jų didinimą.
Iškastinio kuro akcizams nuo šių metų taikoma anglies dioksido (CO2) dedamoji, dėl to akcizas benzinui padidėjo 10,1 proc., dyzelinui – 26,7 proc., žymėtam dyzelinui – 41,7 proc., suskystintoms automobilių dujoms – apie 22 proc.
Be to, pernai dar ankstesnės kadencijos parlamentui priėmus vadinamąjį Gynybos fondo įstatymą, akcizas benzinui, dyzelinui, žaliajam ūkininkų dyzelinui, naftos dujoms bei kitiems energetiniams produktams nuo šių metų sausio padidintas 6 centais už litrą (be PVM).
Buvęs premjeras Gintautas Paluckas yra sakęs, kad dėl praėjusios kadencijos Seime priimtų pataisų nuo kitų metų suplanuotas tolesnis kuro akcizų augimas. Pasak politiko, tai pablogins Lietuvos konkurencinę padėtį, o verslas ir vartotojai šalyje nebesipils degalų.
Vadinamąjį „degalų turizmą“ pastebėjęs verslas anksčiau siūlė nuo kitų metų pristabdyti suplanuotą kuro akcizų kėlimą, o siekiant vežėjus skatinti vėl piltis degalus vietinėje rinkoje – kompensuoti kainų skirtumą tarp kuro kainos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.
Finansų viceministras Kristupas Vaitiekūnas birželį sakė, kad vasaros pabaigoje–rudens pradžioje paaiškės, ar akcizų politiką reikėtų koreguoti. Jo teigimu, kol kas labiausiai neramina tai, kad jei Lietuva ir toliau didintų akcizą dyzelinui, joje vienintelėje dyzelino akcizas būtų didesnis nei benzino.
