atleidimas nuo notaro atlyginimo

Ministerijos teigimu, vienas svarbiausių siūlomų pakeitimų – būsto vertės ribos, iki kurios jaunos šeimos būtų atleidžiamos nuo notaro atlyginimo už hipotekos sandorio tvirtinimą, padidinimas nuo 87 tūkst. iki 120 tūkst. eurų.
„Pavyzdžiui, jeigu jauna šeima pirktų pirmąjį būstą už 119 tūkst. eurų, jai būtų taikoma notaro atlyginimo lengvata už hipotekos sandorio patvirtinimą (dabar ji taikoma tik iki 87 tūkst. eurų). Tai reiškia, kad notarų atlyginimo lengvata būtų taikoma platesniam pirmąjį būstą įsigyjančių šeimų regionuose ratui“, – pranešime žiniasklaidai aiškina Teisingumo ministerija.
Taip pat numatyta, kad, tvirtinant hipotekos sutartį pagal refinansavimo sutartį, kai įkeičiamas šeimos turtas arba vienintelis asmens būstas, atleidimo nuo notaro atlyginimo dydis būtų didinamas nuo 30 iki 50 proc., tačiau negalėtų būti mažesnis nei 54 eurai. Ši nuostata būtų taikoma kreditams, skirtiems asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms.
Atleidimo dydis būtų didinamas nuo 30 iki 50 proc., tačiau negalėtų būti mažesnis nei 54 eurai.
„Mūsų tikslas – stiprinti regioninę politiką ir didinti būsto prieinamumą jaunoms šeimoms visoje Lietuvoje. Mažindami notarinius kaštus ir derindami finansines paskatas, siekiame, kad valstybės pagalba būtų ne tik deklaratyvi, bet ir praktiškai pasiekiama“, – pranešime cituojama teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Tikimasi, kad šie pakeitimai taip pat prisidės prie nuoseklesnio teisinio reguliavimo. Šiuo metu Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme jau numatyta, kad valstybės parama taikoma būstams iki 120 tūkst. eurų vertės, tačiau notarų atlyginimo lengvata buvo siejama su žemesne – 87 tūkst. eurų – riba.
„Suvienodinus šias vertes aiškiai apibrėžiamas tas pats pirmojo būsto vertės intervalas, kuriam taikomos ir finansinės paskatos, ir notarų atlyginimo lengvatos. Tai didina teisinio reguliavimo aiškumą, skaidrumą ir užtikrina, kad parama pasiektų daugiau jaunų šeimų, planuojančių kurtis tiek regionuose, tiek didesniuose miestuose“, – tikina ministerija.
Jauna šeima laikomi abu sutuoktiniai, taip pat registruotą partnerystę sudariusi pora arba vienas vaiką ar kelis vaikus auginantis tėvas ar mama, kurių amžius – iki 36 metų.
Naujausi komentarai