Aštuoniems gynybos inovacijų projektams – 1 mln. eurų paramos

Įmonės su parama galės kurti naujus ir vystyti jau esamus produktus, technologijas ir paslaugas, skirtus gynybai.
„Šiuo metu pastebime augantį verslo susidomėjimą gynybos technologijomis bei jų vystymu. Net ir nedidelės investicijos dažnu atveju tampa svarbiu impulsu įmonėms eksperimentuoti, kurti prototipus ir greičiau pereiti prie realių sprendimų“, – pranešime teigė Inovacijų agentūros vadovė Monika Paulė.
Ministerija paskelbė kvietimą pagal priemonę „Gynybos inovaciniai čekiai 3”. Jis parengtas atsižvelgiant į Lietuvos kariuomenės operacinius ir funkcinius poreikius bei keturis prioritetus.
Pagal kiekvieną jų bus finansuojama po du projektus, tad paramą galės gauti aštuoni gynybos ir saugumo pramonės projektai.
Į ją galės pretenduoti labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės, kurių pajamos per paskutinius finansinius metus siekė bent 10 tūkst. eurų.
Agentūra finansuos iki 80 proc. projekto vertės, o maksimali vienos paramos suma siekia 125 tūkst. eurų.
Į finansavimą galės pretenduoti įmonės, kurios įgyvendins mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir kurs inovacijas arba pirks tokias paslaugas iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų arba patyrusių inovacijų kūrėjų.
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