Apklausa: krito transporto sektoriaus apyvarta ir darbuotojų atlyginimai

Per mėnesį nuo karantino pradžios transporto sektoriaus apyvarta ir darbuotojų atlyginimai kai kuriose įmonėse krito daugiau nei per pusę, rodo Lietuvos vežėjų sąjungos (LVS) atlikta apklausa.

„Kai mes kalbame apie koronaviruso pandemijos poveikį ekonomikai, pirmiausia skaičiuojame darbo vietas. Tenka pripažinti, kad per mėnesį nuo Vyriausybės paskelbto karantino transporto sektoriuje fiksuojamas nuoseklus darbo vietų praradimas. Apklausa rodo, kad skaudesnės karantino pasekmės laukia jau vasarą“, – sako LVS generalinis sekretorius Sigitas Žilius.

Apklausos duomenys rodo, kad per pirmą karantino mėnesį veiklą sustabdė 25 proc. transporto bendrovių, o 2 proc. tyrime dalyvavusių įmonių jau buvo atleidusios visus savo darbuotojus. Be to, 59 proc. transporto sektoriaus darbuotojų buvo žymiai sumažėjęs atlyginimas – vairuotojų uždarbis krito nuo 20 iki 60 proc.

„Tokį nuosmukį lėmė dėl karantino sumažėję krovinių srautai ir Vyriausybės įvesti apribojimai”, – sako S. Žilius.

Jo teigimu, palyginti su praėjusiais metais, maždaug pusės vežėjų apyvarta krito apie 60 proc., o su vėluojančiais atsiskaitymais susidūrė 54 proc. tyrime dalyvavusių bendrovių. Apklausos duomenimis, beveik pusė – 49 proc. –respondentų prognozuoja krovinių srautus mažėsiant ir ateinančius 2 mėnesius, o 45 proc. transporto sektoriaus darbuotojų jau linkę ieškotis kito darbo.

Apklausos duomenimis, 95 proc. apklaustų transporto įmonių nurodė negavę jokios paramos iš Vyriausybės dėl karantino sukeltų nuostolių. 2 proc. apklaustųjų teigė paramą gavę, o 3 proc. tyrime dalyvavusių vežėjų įmonių teigė, kad jokia parama jau neišgelbės jų bendrovių.

Apklausos metu atsakymus pateikė 404 vežėjų įmonės bei 139 transporto bendrovių darbuotojai.