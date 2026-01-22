Apklausa: beveik pusei smulkių ir vidutinių įmonių infliacija – pagrindinis iššūkis

Latvijoje infliacijos įtaką kaip esminę išskyrė 48 proc., Estijoje – 53 proc. įmonių.
„Viešojoje erdvėje skambančios diskusijos dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo dar labiau kaitina ir kitų atlyginimų lūkesčius. Tai reiškia, kad įmonėms 2026 metais teks valdyti ne tik brangstančių žaliavų ar paslaugų sąnaudas, bet ir didėjantį darbo jėgos kaštų spaudimą, kuris daugeliui smulkaus ir vidutinio verslo yra viena reikšmingiausių išlaidų eilučių“, – pranešime teigė banko „Luminor“ Verslo klientų skyriaus vadovas Darius Tamašauskas.
Pasak apklausos, 44 proc. Lietuvos įmonių dėl infliacijos nesiims ir toliau laikysis pasirinktos strategijos, 43 proc. – mažins kaštus, 28 proc. – didins veiklos efektyvumą.
Naujas investicijas ir verslo plėtrą kaip pagrindinį atsaką nurodo 15 proc. įmonių. Be to, 38 proc. apklausos dalyvių šiemet tikisi stabilios veiklos, o beveik penktadalis (24 proc.) – bent 5–20 proc. augimo.
31 proc. smulkių ir vidutinių verslininkų geopolitinę situaciją Baltijos šalyse įvardija kaip veiklai reikšmingą veiksnį, Latvijoje tai išskyrė 22 proc., o Estijoje – 20 proc. respondentų.
Apklausą „Luminor“ užsakymu „Norstat“ kiekvienoje Baltijos šalyje pernai lapkritį apklausė po 250 smulkių ir vidutinių įmonių vadovų.
