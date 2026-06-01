Antras įvertis: Lietuvos BVP per metus augo, per ketvirtį – smuko

Nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos metinis augimas siekė 2,3 procento (2,1 proc.).
Tuo metu pirmąjį ketvirtį, palyginti su paskutiniu 2025-ųjų ketvirčiu, šalies ekonomika smuko atitinkamai 0,3 proc. (0,4 proc.) ir 9,8 proc.
Pasak agentūros, vertinant gamybos metodu pirmąjį ketvirtį didžiausios neigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo transporto ir saugojimo bei statybos įmonių veiklos rezultatai.
Vertinant išlaidų metodu, namų ūkių bei valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos didėjo atitinkamai 1 ir 0,9 proc., o bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas sumažėjo 4,4 proc. Prekių ir paslaugų eksportas sumažėjo 1 proc., o importas padidėjo 0,3 proc.
Kaip rašė BNS, penkių Lietuvoje veikiančių bankų analitikai prognozavo, kad metinis šalies BVP sausį-kovą augo 2,8–3,6 proc., tuo metu ketvirčio prognozės svyravo apie nulį.
2025 metais, palyginti su 2024 metais, Lietuvos BVP augo 2,9 proc. iki 84,1 mlrd. eurų (to meto kainomis), o vien paskutinį metų ketvirtį, palyginti su tuo pat laiku 2024 metais, ūkis augo 3,1 proc. ir siekė 22,3 mlrd. eurų, o palyginti su trečiuoju ketvirčiu – 1,7 proc.
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