Viltis sergantiems vėžiu: naujas vaistas dvigubai pratęsė pacientų gyvenimą

Nors kasos vėžys yra palyginti reta liga (pavyzdžiui, JAV kasmet diagnozuojama apie 60 tūkst. naujų atvejų), jis pasižymi mažiausiu penkerių metų išgyvenamumo rodikliu tarp visų onkologinių susirgimų.
Taip yra daugiausia dėl šios ligos vystymosi specifikos. Skirtingai nuo kitų vėžio formų, kasos vėžys dažniausiai vystosi tyliai ir nesukelia jokių simptomų. Kai galiausiai pasireiškia tokie požymiai kaip gelta, pilvo skausmas ir svorio kritimas, auglys paprastai jau būna pažengęs į vėlyvą stadiją, todėl jį gydyti tampa itin sunku.
Kaip ir bet kurio kito vėžio atveju – kuo vėliau jis pastebimas, tuo mažesnė tikimybė, kad gydymas padės. Šią problemą dar labiau gilina tai, kad šiuo metu nėra efektyvių ir patikimų ankstyvosios patikros programų. Pavyzdžiui, krūties ar storosios žarnos vėžį galima aptikti anksti, tačiau kasos vėžio tyrimo, kurį būtų galima taikyti rutiniškai, kol kas nėra.
Šiuo metu šia liga sergantys pacientai turi labai mažai gydymo galimybių, ir visos jos yra ribotos. Chirurginė operacija yra efektyvus būdas gydyti daugelį vėžio rūšių, tačiau pašalinti auglį iš kasos yra itin sudėtinga dėl aplinkinių audinių bei organų jautrumo. Tuo tarpu chemoterapija ir radioterapija rodo tik ribotą sėkmę stabdant šio vėžio progresavimą. Dešimtmečius gydytojai ieškojo naujų gydymo būdų, tačiau apčiuopiamo proveržio pasiekti nepavykdavo.
Tačiau dabar viskas gali iš esmės pasikeisti. Šių metų balandį vėlyvųjų stadijų klinikinės onkologijos bendrovė „Revolution Medicines“ paskelbė ankstyvuosius naujo gydymo rezultatus, kurie parodė, kad tyrimo dalyvių išgyvenamumo laikas pailgėjo beveik dvigubai.
Daugiau nei 95 procentus kasos vėžio atvejų sudaro kasos latakų adenokarcinoma (PDAC), o daugiau nei 90 procentų metastazavusių atvejų sukelia KRAS geno RAS G12 varianto mutacija. Tai įvyksta dėl pernelyg aktyvaus KRAS baltymo.
Naujasis vaistas, vadinamas daraksonrasibu, kurį pacientai vartojo kartą per dieną, yra naujos kartos RAS inhibitorius, gebantis išjungti šį KRAS baltymą. Šis daugiafunkcinis selektyvus inhibitorius gali sustabdyti vėžio augimą nepriklausomai nuo to, ar jame yra KRAS variantas, ir nepriklausomai nuo to, koks tai variantas.
Neseniai atliktame III fazės klinikiniame tyrime dalyvavo 500 pacientų, sergančių metastazavusiu kasos vėžiu, kurie vartojo daraksonrasibą. Jų rezultatai buvo lyginami su pacientais, kuriems buvo taikoma standartinė intraveninė chemoterapija. Naująjį vaistą vartojusių asmenų išgyvenamumo laikas buvo beveik dvigubai ilgesnis, be to, jie patyrė nedaug šalutinių poveikių.
Tyrimo metu tik vienas pacientas nustojo vartoti vaistą dėl šalutinio poveikio, tuo tarpu chemoterapijos gydymą teko nutraukti net 11 pacientų. Be to, pastebėta, kad naujasis preparatas padėjo pacientams geriau valdyti ir malšinti skausmą.
„Šiame esminiame tyrime daraksonrasibas, kaip tikslinis vaistas, parodė dramatišką bendrojo išgyvenamumo pagerėjimą pacientams, kuriems anksčiau taikytas metastazavusio kasos vėžio gydymas, palyginti su standartine chemoterapija. Šie rezultatai sutampa su ankstesnėmis išvadomis. Tai potencialiai transformuojantis žingsnis į priekį pacientams, pabrėžiantis daraksonrasibo galimybes iš naujo apibrėžti visą gydymo eigą“, – balandžio mėnesį išplatintame pranešime aiškino „Revolution Medicines“ vykdomasis direktorius ir valdybos pirmininkas dr. Markas A. Goldsmithas.
„Mes skubiai judame link paraiškų teikimo pasaulinėms reguliavimo institucijoms ir esame įsipareigoję greitai plėtoti šį gydymą pacientams, sergantiems įvairiais nuo RAS priklausomais vėžio susirgimais. Esame giliai dėkingi pacientams, šeimoms, tyrėjams ir studijų komandomis, kurių dalyvavimas leido įgyvendinti „RASolute 302“ tyrimą, ir tikimės pasidalyti išsamiais rezultatais su mokslo bei klinikinėmis bendruomenėmis.“
Daraksonrasibas tikrai gali tapti naujuoju šios vėžio formos gydymo standartu, ypač po to, kai praėjusį savaitgalį kasmetiniame Amerikos klinikinės onkologijos draugijos susitikime buvo pristatyti išsamūs III fazės tyrimo rezultatai, sulaukę gausių mokslo bendruomenės aplodismentų. Vis dėlto, vaisto galimybių nereikėtų pervertinti.
Šis preparatas neišgydo kasos vėžio. Tyrimai rodo, kad jis tik iš esmės pratęsia pacientų gyvenimo trukmę. Nepaisant to, tai yra milžiniška pažanga pacientų priežiūroje ir suteikia gydytojams naują atspirties tašką tolesniems tyrimams.
„Tikime, kad šie rezultatai tvirtai patvirtina mūsų novatorišką požiūrį į kovą su dažnais nuo RAS priklausomais vėžio susirgimais per RAS(ON) inhibiciją, kurią šiandien iliustruoja keturi klinikinėje stadijoje tiriami vaistai, turintys skirtingus profilius“, – pridūrė M. Goldsmithas.
„Ši inhibitorių klasė atspindi daugiau nei 15 metų investicijas į proveržio mokslinius tyrimus, įskaitant kūrybinį „Warp Drive Bio“ darbą (kurią „Revolution Medicines“ įsigijo 2018 m.). Būtent tai padėjo pradinį technologinį pagrindą, kurį išvystėme į tvirtą inovacijų variklį, užtikrinantį mūsų įtikinamą ateities projektų bazę.“
Artimiausiu metu šio tyrimo rezultatai bus pateikti JAV Maisto ir vaistų administracijai (FDA) patvirtinimui gauti. Tuo pačiu metu kiti mokslininkai jau pradeda tyrinėti galimybes naudoti šio tipo inhibitorius ir kitų rūšių vėžio gydymui.
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