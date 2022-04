Vienas iš tiksliausių tyrimų lazeriu aptiks akių ligas dar pačioje užuomazgoje

Ar žinote, kad pavojingos akių ligos ankstyvoje stadijoje būna be jokių simptomų? O jas užčiuopus laiku, galima išvengti rimtų pasekmių – ligos progresavimo ir net apakimo. Todėl gydytojai oftalmologai ne šiaip sau ragina žmones bent sykį per metus pasitikrinti regą profilaktiškai. Juolab kad naujausios šiuolaikinės technologijos tai leidžia atlikti vos per kelias minutes kompiuterizuotu, neinvaziniu būdu, be jokio skausmo. Taip pat kokybiškai, kaip ir mokslų daktaras.