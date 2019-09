Skelbimuose siūloma parduoti spermą: rizikuojama ne tik sveikata

Nacionalinis transplantacijos biuras informuoja, kad moters pagalbinio apvaisinimo sąlygas, būdus, tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymas.

Pagrindiniai dalykai, kuriuos turi žinoti žmonės, kuriems pagalbinio apvaisinimo procedūra aktuali, yra šie:

Lietuvoje pagalbinis apvaisinimas gali būti atliekamas tik santuoką ar registruotos partnerystės sutartį sudariusiems asmenims;

Pagalbinio apvaisinimo procedūra gali būti atliekama tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licencijas teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir (ar) lytinių ląstelių banko paslaugas;

Lietuvoje moters apvaisinimui gali būti naudojamos sutuoktinio (ar sugyventinio) ir donoro lytinės ląstelės;

Lytinių ląstelių (moteriškų ir vyriškų) donorystė galima tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licencijas teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir (ar) lytinių ląstelių banko paslaugas.

Jei sperma įsigyjama mėgintuvėlyje, nėra jokios garantijos, kad tai – žmogaus lytinės ląstelės ir iš viso – ar tai lytinės ląstelės.

Nacionalinis transplantacijos biuras įspėja, kad moterys, kurios sutinka pasinaudoti nelegaliai siūloma donoro sperma – pirkta internetu, rasta skelbimuose – rizikuoja: nėra jokių garantijų, kad spermos donoras yra sveikas ir neserga tokiomis pavojingomis ligomis kaip AIDS, hepatitai B ir C, o jo sperma – kokybiška ir gyvybinga. Nors skelbimų autoriai tvirtina turintys tai įrodančias pažymas, tačiau tokių „pažymų“ tikrumu pagrįstai galima abejoti.

Kyla pavojus moterims užsikrėsti pačioms ir užkrėsti būsimą kūdikį. Be to, jei sperma įsigyjama mėgintuvėlyje, nėra jokios garantijos, kad tai – žmogaus lytinės ląstelės ir iš viso – ar tai lytinės ląstelės. Nė viena licencijuota įstaiga nerizikuos nelegaliai atlikti pagalbinio apvaisinimo procedūrą moteriai, kuri tariamą donoro spermą atsinešė mėgintuvėlyje, kurį iš kažkur atsisiuntė ar iš kažkur atsinešė. O pačiai moteriai be specialistų pagalbos su mėgintuvėlio turiniu nieko nepavyks padaryti. Negana to, moters siekis išgauti iš donoro lytines ląsteles (spermą) galėtų būti prilygintas ir prekybai žmonėmis, už ką Baudžiamajame kodekse yra numatyta laisvės atėmimo nuo 4 iki 12 metų bausmė.

Save spermos donoru laikantis asmuo turėtų pagalvoti ir apie jam kylančias grėsmes: jis gali užsikrėsti lytiškai plintančiomis ligomis, gali būti patrauktas teisinėn atsakomybėn.

Administracinių nusižengimų kodeksas numato, kad neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu, užtraukia baudą nuo 390 iki 1100 eurų. Tariamo spermos donoro siūlymas moterims už pinigus natūraliai apvaisinti gali būti prilygintas vertimusi prostitucija: vertimasis prostitucija, atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. Pagalbinio apvaisinimo įstatyme numatyta, kad tarp lytinių ląstelių donoro ir vaiko, gimusio po pagalbinio apvaisinimo naudojant donoro lytines ląsteles, tarpusavio asmeninės neturtinės ir turtinės teisės bei pareigos neatsiranda, tačiau reikia turėti omenyje, kad asmenims savarankiškai atiduodant savo lytines ląsteles (spermą) ar apvaisinant moterį natūraliu būdu, ši išimtis negalioja: moteris iš tokio „donoro“ turėtų teisę prisiteisti išlaikymą, o vaikas įgytų teisę paveldėti donoro turtą po jo mirties.