Skandinavijoje dirbantys medikai kreipėsi į A. Verygą

„Jų metaanalizės duomenimis, 1 metro atstumas gali iki 80 proc. sumažinti infekcijos perdavimą. Kaukės gali apie 40 proc. sumažinti infekcijos perdavimą. Lietuva taiko abi priemones“, – sakė A. Veryga.

Tačiau Skandinavijoje ir Lietuvoje dirbantys medikai pažėrė kritikos A. Verygai. Jų teigimu, sveikatos apsaugos ministras savaip interpretavo mokslo tyrimus.

Socialiniame tinkle „Facebook“ medikai rašė:

„LIETUVA PRIEŠ NORVEGIJĄ: 13,0–13,7 (kamuolys norvegiškas, varžybų aikštė Lietuvoje)

Istorija apie tai, kaip dviejų šalių sveikatos ministrai interpretuoja mokslą.

Norvegijos SAM ministras Bent Høie, remdamasis Norvegijos visuomenės sveikatos instituto (FHI) sisteminės analizės išvadomis, bei esant dabartiniam Covid paplitimo lygiui Norvegijoje (13,7/100.000), kaukių dėvėjimo viešose vietose besimptomiams asmenims NEREKOMENDUOJA, apart viešajame transporte piko valandomis. Nes šio instituto atliktoje sisteminėje šiuo metu esančios ir referentų vertintos literatūros apžvalgoje, kurią perskaitė prof. A. Veryga, padaryta išvada, kad kaukių prievolė besimtomėje bendroje populiacijoje yra per menkavertiška epidemiologiniu požiūriu, nes, esant dabartinio lygio viruso paplitimui Norvegijoje 13,7/100.000, Number Needed to Treat, arba sutrumpintai NNT, yra – įsiklausyk, Karlai! – 1/160.000–200.000 (‼️). Kas reiškia, jog tam, kad išvengti DVIEJŲ naujų Covid pozityvių atvejų/2 sav., tas dvi savaites kaukes turi dėvėti 160.000–200.000 besimptomių visuomenės narių. Todėl Norvegijos SAM ministras atsižvelgė į FHI specialistų išvadas, kad šiuo metu kaukės yra per menkavertiška ir daugeliu aspektų per brangi (kaina, nepatogumas, nemokėjimas teisingai dėvėti bendroje populiacijoje) viruso plitimo prevencijos priemonė.

Pagal tai ir norvegiškos rekomendacijos – kaukės viešose vietose yra NEREKOMENDUOJAMOS, apart viešajame transporte piko valandomis, t.y. kuomet negalima išlaikyti 1 m atstumo (paprasta NIEKO NEKAINUOJANTI priemonė, mažinanti viruso plitimą iki 80 proc.).

Lietuvoje, vienok, cost effectiveness nėra prioritetinis dalykas, ypač, kai kalbama apie valstybės ir kiekvieno jos piliečio pinigus, todėl Lietuvos SAM ministras tos pačios sisteminės apžvalgos išvadas suvokia gerokai kitaip – jis viešai siūlo ATIDŽIAI paskaityti šį dokumentą, ir tvirtina, kad kaukės DABAR Lietuvoje, esant viruso paplitimui 13,0/100.000, viruso plitimą gali sumažinti iki 40 proc. „Kaina“ visais aukščiau minėtais aspektais gi nėra svarbu – įdomi pozicija, kuomet jis taip „efektyviai“ įvedė pigiausio vaisto politiką Lietuvoje. Todėl, jis sako, kad yra labai gerai, kad SAM nusprendė įvesti kaukių prievolę viešose vietose, įskaitant ir viešo maitinimo įstaigas. Nes gi rinkimai. Nes gi reikia, kad net ir nemąstant matytųsi, kaip ministras „kovoja“, pasitelkdamas visus įmanomus atributus, taip pat ir šalies policiją.

Tai, kaip sakoma, pagal tokį suvokimą ir gyvename – Norvegijoje ir Lietuvoje.

Ir pabaigai viešas kreipimasis į ministrą profesorių Aurelijų Verygą: gal būtų geriau savo galią demonstruoti ir patiems darant su pandemija susijusius mokslo tyrimus, juos adekvačiai analizuojant bei darant racionalias išvadas, atsižvelgiant į VISUS aspektus – o ne vien instruktuojant šalies policiją, kaip bausti piliečius, sugebančius mąstyti ir nesutinkančius su persekiojimų ir botago principu paremta politika?“ – į A. Verygą kreipėsi medikai.

Primename, kad laukiant maisto ar gėrimo viešojo maitinimo įstaigose nuo penktadienio privalu dėvėti kaukę.

Tą numato ketvirtadienio vakarą sveikatos apsaugos ministro, operacijų vadovo A. Verygos pasirašytas sprendimas.