Širdies chirurgo įspėjimas: šį gėrimą jis praminė „skysta mirtimi“

Kraujagyslių, krūtinės ląstos ir bendrosios chirurgijos gydytojas Jeremy Londonas savo socialinio tinklo paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame įvardijo keturis dalykus, kurių pats, kaip medikas, kategoriškai vengia. Vienas iš jų daugeliui gali sukelti nuostabą.
Pirmoje vietoje – rūkymas ir alkoholis
Pirmasis gydytojo sąraše esantis žalingas įprotis nieko nustebinti neturėtų. Dr. J. Londonas pabrėžia, kad rūkymas yra „pats baisiausias dalykas, kurį galite padaryti savo kūnui“.
Antrasis jo minimas priešas – alkoholis. Chirurgas primena, kad alkoholis yra toksiškas kiekvienai jūsų kūno ląstelei. Nors jis pripažįsta, kad kiekvienas suaugęs žmogus pats renkasi savo gyvenimo būdą, širdies sveikatos požiūriu alkoholiui vietos nėra. Visgi, nei rūkymo, nei alkoholio gydytojas nepasirinko savo griežčiausiam palyginimui. „Skystos mirties“ etiketę jis užklijavo kai kam kitam.
Kas yra ta „skysta mirtis“?
Gydytojo teigimu, didžiausias kasdienis nuodas yra saldinti gazuoti gėrimai.
„Tiesiog jų negerkite. Taškas. Viskas“, – trumpai ir griežtai rėžė chirurgas.
Vėliau, duodamas interviu populiariai JAV laidai „TODAY“, dr. J. Londonas pripažino, kad jo pavartotas „skystos mirties“ terminas galbūt yra šiek tiek perštis, tačiau jis visiškai nesigaili pasirinkęs tokius stiprius žodžius.
„Manau, kad saldinti gazuoti gėrimai yra tikra mūsų visuomenės rykštė, todėl tokiu išsireiškimu tiesiog norėjau atkreipti žmonių dėmesį, – aiškino medikas. – Vartoti didžiulius kiekius kalorijų, kurių žmonės net nepastebi, nes jos paslėptos cukraus pilnuose gėrimuose, yra milžiniška klaida.“
Gydytojo žodžius patvirtina ir moksliniai tyrimai. Nacionalinėje medicinos bibliotekoje publikuota 88 tyrimų analizė atskleidė tiesioginį ryšį tarp gazuotų gėrimų vartojimo ir didėjančio kūno svorio bei nutukimo. Be to, pastebėta, kad tokiais gėrimais piktnaudžiaujantys žmonės suvartoja mažiau pieno, kalcio ir kitų organizmui būtinų medžiagų, o tai drastiškai padidina riziką susirgti lėtinėmis ligomis, pavyzdžiui, cukriniu diabetu.
Savo žodį taria ir odontologai: dėl didelio cukraus ir rūgšties kiekio šie gėrimai minkština dantų emalį, o tai tiesiogiai lemia karieso atsiradimą.
Ketvirtasis draudimas patiks ne visiems
Paskutinis širdies chirurgo sąrašo punktas gali nuliūdinti daugelį skanaus maisto gerbėjų. Gydytojas rekomenduoja visiškai atsisakyti baltos duonos ir makaronų.
„Venkite rafinuotų miltų ir kviečių produktų“, – patarė dr. J. Londonas.
Jis pabrėžė, kad net ir intensyviausios treniruotės neišgelbės, jei mityba bus prasta. Pasak jo, net 80 procentų svorio kontrolės sėkmės priklauso nuo to, kas yra jūsų lėkštėje, ir tik likę 20 procentų – nuo fizinio aktyvumo.
(be temos)