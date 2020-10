Šią savaitę 21-oje raudonosios zonos savivaldybėje – intensyvesni COVID-19 tyrimai

Raudonosios zonos savivaldybėse bus tiriami gydymo įstaigų ir socialinės globos įstaigų darbuotojai, tiesiogiai kontaktuojantys su pacientais ar gyventojais, taip pat gydymo įstaigose besigydantys pacientai.

Siekiant valdyti ekstremaliąją situaciją ir užkirsti kelią tolesniam koronaviruso plitimui, sprendimą dėl savivaldybių priskyrimo žaliajai, geltonajai ir raudonajai zonai priėmė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Gydymo įstaigų ir socialinės globos įstaigų darbuotojai, tiesiogiai kontaktuojantys su pacientais ar gyventojais, taip pat gydymo įstaigose besigydantys pacientai bus tiriami ir geltonajai zonai priskirtose Kauno, Šakių, Šilutės, Radviliškio, Panevėžio, Jonavos, Kaišiadorių, Ukmergės, Mažeikių, Lazdijų, Molėtų, Akmenės, Kėdainių, Kupiškio, Pakruojo rajonuose, taip pat Šiaulių, Palangos, Rietavo, Birštono, Kazlų Rūdos, Prienų, Panevėžio, Druskininkų, Kalvarijos, Neringos, Pagėgių miestuose.

Žaliajai zonai šią savaitę priklausančiuose Tauragės, Utenos, Varėnos, Rokiškio, Vilkaviškio, Alytaus, Šalčininkų, Anykščių, Zarasų, Biržų, Ignalinos rajonuose bei Alytaus ir Visagino miestuose bus tiriami gydymo įstaigų ir socialinės globos įstaigų darbuotojai, tiesiogiai kontaktuojantys su pacientais ar gyventojais.

Raudonajai zonai priskiriamos tos savivaldybės, kuriose 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra didesnis kaip 50 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra daugiau arba lygu 4 proc. Atvejų, nesusijusių su protrūkiais ar židiniais, dalis yra 30 ar daugiau procentų per savaitę. Sergamumas yra daugiau nei 150 atvejų 100 tūkst. gyventojų per paskutines 14 dienų ir atvejų, nesusijusių su protrūkiais, dalis yra 30 ar daugiau proc. per savaitę. Atitinkančioje šiuos kriterijus savivaldybėje per savaitę turi būti nustatyta daugiau kaip 10 koronaviruso atvejų.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), individualiai įvertinus savivaldybės rizikingumą, galės pateikti siūlymą dėl savivaldybės priskyrimo raudonajai zonai.

Geltonajai zonai priskiriamos savivaldybės, kai jose per paskutines 14 dienų sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra nuo 25 iki 50 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra daugiau arba lygu 4 proc. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra nuo 25 iki 150 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra mažiau kaip 4 proc.

Žaliajai zonai priskiriamos tos savivaldybės, kuriose 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra mažesnis kaip 25 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra mažiau nei 4 proc.