Savaitgalio poilsiui negana – vaistininkai sako, kad atostogos būtinos

Mokslininkai vieningai sutaria – atostogos būtinos. Tiesa, dėl jų trukmės diskutuojama, specialistai pataria atostogauti 7–14, o kartais ir 21 dieną. „Sakoma, kad idealiausia atostogauti 21 dieną, nes įrodyta, kad per tą laiką mes pailsime, visiškai atsijungiame nuo darbo“, – pataria vaistininkė Kristina Staivė.

Farmacijos specialistė sako, kad pervargimą malšina tik poilsis ir kito būdo atgauti jėgas nėra. „Pervargęs žmogus būna piktas, depresuotas, linkęs daugiau valgyti, dėl to gali prasidėti nutukimas, gretutinės ligos“, – įspėja „Eurovaistinės“ vaistininkė K. Staivė. Ji pastebi, kad dažnai žmonės savo savijautą bando pagerinti saldumynais, tačiau tai nepadeda.

Siekiantiems kokybiškų atostogų vaistininkė pataria atostogauti kuo mažiau naudojantis televizoriumi, telefonu, kompiuteriu, taip lengviau pavyks atsiriboti nuo darbo. Tiesa, jeigu žinote, kad darbo klausimų ir atostogų metu neišvengsite, tuomet, vaistininkė pataria, kolegas įspėti, kad skambintų jums tik sutartu metu.

Per vasarą rekomenduočiau kuo daugiau laiko skirti sau ir pagalvoti apie save, prisikrauti energijos, kad užtektų iki kitos vasaros.

Daugiau dėmesio maistui

Vaistininkė sako, kad atostogos puikus laikas skirti daugiau dėmesio savo mitybai, į racioną įtraukti daugiau uogų, vaisių, daržovių. „Per vasarą rekomenduočiau kuo daugiau laiko skirti sau ir pagalvoti apie save, prisikrauti energijos, kad užtektų iki kitos vasaros. Mitybą praturtinkite uogomis, vaisiais, daržovėmis“, – sako K. Staivė.

Taip pat atostogos gali būti tinkamas laikas gyventi aktyviau. „Labai svarbu per atostogas daugiau judėti. Žinoma, nesakau, kad per atostogas reikia tapti sporto meistru, bet pagal savo fizinę būklę bent jau išeiti pasivaikščioti. Gydytojai rekomenduoja kasdien nueiti apie 10 km, bet jeigu pagal savo galimybes nueisime per dieną 3–4 km – jau bus idealu. Sportuojant svarbu daryti tiek, kiek galite, jeigu niekada nebėgiojote, tai ir per atostogos pakaktų tiesiog eiti“, – sako vaistininkė. Pasak jos, judėjimas – sveikata protui, kūnui ir sielai.

Per atostogos specialistai taip pat pataria skirti daugiau laiko miegui. K. Staivė sako, kad vasarą galite pamiršti režimą ir leisti sau ilgiau pamiegoti, ilsėtis kad ir po 10 val. „Mažai kas laikosi miego režimo, daug kas įprastai miega 5–6 valandas, todėl per atostogas labai svarbu išsimiegoti ir leisti sau pailsėti“, – sako K. Staivė.

Laikas pasimėgauti

Sportuojant svarbu daryti tiek, kiek galite, jeigu niekada nebėgiojote, tai ir per atostogos pakaktų tiesiog eiti.

Farmacijos specialistė pataria per atostogas rasti laiko tokiai veiklai, kuriai įprastai jo neskiriate. Rekomenduojama veikti tai, kas jums malonu, bet nepamiršti ir sveikatai naudingų veiklų, pavyzdžiui, prisirinkti vaistažolių.

Jeigu atostogas planuojate su didesne žmonių kompanija, vaistininkės teigimu, svarbu, kad veiktumėte tai, kas jums malonu, o ne tik taikytumėtės prie artimųjų norų. „Labai svarbu skirti laiko sau. Jeigu mes norime pabendrauti, tai ir bendraukime su giminėmis ar draugais, bet kad nebūtų taip, jog šeimoje yra keturi žmonės ir vienas labai mėgsta gulėti paplūdimyje, o kitas – turistines keliones, bet atsižvelgiama tik į vieno norus. Svarbu, kad pavyktų rasti kompromisą“, – sako „Eurovaistinės“ vaistininkė.

Specialistai pataria pasilikti bent keletą dienų po atostogų, per kurias galėtumėte nusiteikti grįžti į darbus. „Jeigu vos grįžę iš pajūrio jau kitą dieną nersite į darbus, tai startas gali būti sudėtingas“, – pataria vaistininkė.