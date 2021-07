SAM: prasidėjus masiniam skiepijimui daugėja utilizuojamų vakcinų

„Bendra tendencija yra tokia, kad prasidėjus masinei vakcinacijai utilizuojamų vakcinų ėmė daugėti. Balandį utilizuotų vakcinų buvo 479, gegužę – 348, birželį – 1674, o liepą, panašu, jų bus gerokai daugiau“, – pirmadienį teigė SAM Spaudos tarnybos vyriausiasis specialistas Julijanas Gališanskis, pažadėjęs artimiausiu metu pateikti tikslius užpilamų vakcinų dozių kiekius.

Anot SAM atstovo, daugiausiai utilizuojama „Comirnaty“ ir „Spikevax“ vakcinų.

„Dažnai jas tenka utilizuoti dėl to, kad užsiregistravę asmenys neateina vakcinuotis, o atidarius flakoną vakciną reikia sunaudoti per labai ribotą laiką. Pvz., „Comirnaty“ vakciną, pradarius flakoną ir praskiedus vakciną, reikia sunaudoti per šešias valandas. Suėjus šiam laikui, vakcina pasidaro netinkama naudoti, ir ją tenka utilizuoti. Kita dažna utilizavimo priežastis – pasibaigęs vakcinos galiojimas. Tokiu atveju savivaldybės raginamos kuo anksčiau informuoti SAM, kad vakcinas būtų galima nukreipti kitur. Tačiau perskirstyti vakcinas tarp savivaldybių pavyksta ne visada, nes vakcinavimo tempai kritę visoje šalyje“, – sakė J. Gališanskis.

Praėjusią savaitę SAM atstovai teigė, kad Vilniaus miesto savivaldybė turėjo utilizuoti nepanaudotas atšildytas vakcinas ir apie šį faktą SAM sužinojo tik tuomet, kai jos jau buvo nebegaliojančios.

„Vilniaus savivaldybė turėjo utilizuoti nepanaudotas atšildytas vakcinas ir apie šį faktą SAM sužinojo tik tuomet, kai jos jau buvo nebegaliojančios – nepaliekant galimybės pasiūlyti kitoms savivaldybėms ar pabėgėlių centrams“, – penktadienį teigė J. Gališanskis.

Pasak SAM, nors utilizuotų vakcinų skaičius didelis, savivaldybės deda pastangas skiepyti gyventojus, todėl „turime ramiai vertinti žmogiškąsias klaidas“.

Vilniaus meras R. Šimašius pirmadienį teigė, kad apie besibaigiantį maždaug 5 tūkst. „Modernos“ vakcinos nuo COVID-19 dozių galiojimo laiką SAM buvo įspėta daugiau nei prieš savaitę.

Jis taip pat sakė žinantis, kad kai kurios savivaldybės „atsisakinėja vakcinų į priekį“, nes mažėjant norinčiųjų skiepytis jų nebespėjama panaudoti ir „nenorima atsidurti tokioje pat padėtyje“, skelbė BNS.

„Bendraujame su kitomis savivaldybėmis, deja, kitur situacija tokia pati arba dar blogesnė. Tai mes tiesiog gavome tas vakcinas – nei tokių prašėme, nei tokių pageidavome, bet gavome, tikėjomės kad bus toks suskiepijimas. Bet, kaip minėjau, ypač po to, kai ir nacionalinės priemonės paskatino kitokį elgesį, negu skiepijimąsi, tai dar sunkiau“, – tvirtino R. Šimašius.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepą nuo koronaviruso yra gavę 46,7 proc. žmonių. Iš viso Lietuva yra sulaukusi per 3,2 mln. skiepų dozių, nepanaudota daugiau nei 822 tūkst. dozių.