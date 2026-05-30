Reabilitacijos skyrimo sistemoje – naujovės

Šiuos pokyčius įgyvendinanti Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) numato, kad pacientams bus sudarytos galimybės gauti pradinę ambulatorinę medicininę reabilitaciją, plečiant sporto medicinos gydytojų kompetencijas.
„Išplėsdami sporto medicinos gydytojų įsitraukimą į pradinę reabilitaciją, sudarome galimybes geriau išnaudoti turimus specialistus ir mažinti eiles. Tuo pačiu išlaikome aiškias kompetencijų ribas – sudėtingesnių atvejų valdymas ir toliau lieka fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų atsakomybė“, – pranešime cituojama sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Anot ministerijos, atnaujinta tvarka numato, kad sporto medicinos gydytojai galės skirti pradinę reabilitaciją tik aiškiai apibrėžtais atvejais – esant dažniausiai pasitaikantiems funkcinio pobūdžio judamojo-atramos aparato sutrikimams.
Taip pat aiškiai įtvirtinamas komandinis paslaugų teikimo modelis, kuriame dalyvaus kineziterapeutai, ergoterapeutai, slaugytojai ir kiti specialistai.
SAM pažymi, kad šiais pokyčiais aiškiau reglamentuojama reabilitacijos paslaugų skyrimo, dokumentavimo ir pacientų informavimo tvarka. Išimtiniais atvejais reabilitacija galės būti skiriama tik gydytojų konsiliumo sprendimu.
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