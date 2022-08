Prastėja vaikų fizinė sveikata: daugėja turinčiųjų antsvorio

Devynmetė Milana ir vienuolikmetis Oskaras, kaip ir kasmet, prieš mokyklą atėjo pasitikrinti sveikatos. Pirmiausia svertis ir matuotis stoja Oskaras. Kelios akimirkos ir gydytoja skelbia išvadą, o mama svarsto, ko teks imtis.

„Teks nepirkti saldumynų, su vaikais jau kalbėjomės. Na, gal kartą per savaitę, nes vaikams juk norisi“, – svarstė Oskaro ir Milanos mama.

Kaip pastebi darželinukų ir mokyklinukų sveikatą profilaktiškai tikrinantys gydytojai, pastaraisiais metais daugėja žmonių, turinčių antsvorio.

„Vaikai ateina nutukę, fiziškai neaktyvūs. Yra ir berniukų, ir mergaičių, kurie per metus priaugo 10–15 kg“, – blogėjančia situacija dalijosi Karoliniškių poliklinikos Vaikų ligų skyriaus vedėja Živilė Mikalauskienė.

Anot gydytojos, vaikai svorio priaugo ne tik dėl to, kad per karantiną sėdėjo užsidarę namie, bet ir dėl to, kad valgė ką norėjo ir kiek norėjo. Tėvai to nekontroliavo.

„Šeimoje žiūrima pro pirštus ir vaikas ką nori ir kada nori valgo, pilnos spintelės ir šaldytuvas, nuolat užkandžiaujama“, – pastebėjo Šeškinės poliklinikos šeimos gydytoja Audronė Kirdeikienė.

„Vienai mamai sakau: ar jūs nematote? Vaikas per metus priaugo 20 kg. Ką jūs su juo darėte? Mama atsakė, kad prie namų atsidarė kepyklėlė. Tada mama užpyksta ant manęs, kad aiškinu, ką turi tėvai daryti“, – tėvų aplaidumu stebėjosi Ž.Mikalauskienė.

Vaikų sveikatos patikros duomenis analizuojantys visuomenės sveikatos specialistai pastebi, kad saldumynai, miltiniai ir kiti nesveiki patiekalai pakenkė ir dantims.

„Galima pastebėti nuo gimimo iki ikimokyklinio amžiaus vaikų ėduonies augimą. Tai trečdalis vaikų Vilniaus mieste, kurie turi ėduonies problemų“, – augančia statistika pasidalijo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atstovė Toma Kosteckaitė.

Pastaruoju metu vis daugiau ateina vaikų, kurių laikysena netaisyklinga.

„Nugaros jau kreivokos. Dabar vaikai auga aukštesni nei seniau, daug laiko praleidžia sėdimoje padėtyje – ir lovoje, ir užsikėlę kojas ant salo“, – teigė A.Kirdeikienė.

Negana to, kad vaikai sukumpę, nusilpusias raumenimis ir turi antsvorio, tėvai neretai prašo, kad gydytojai, rašydami sveikatos pažymas, atleistų juos nuo kūno kultūros.

„Ypač mamos berniukų gaili. Ne vienas ir ne du atvejai, kai ateina mama ir prašo. Juk yra griežti teisės aktai, nėra indikacijų vaikui. Bet mamos pergyvena, kad jie nepabėga, atsilieka“, – stebėjosi Ž.Mikalauskienė.

Tėvai prasitarė, kad išjudinti vaikus sunku. Jie valandų valandas praleidžia prie kompiuterio ar telefono. Tačiau gydytojams apie tai nė sakyti nereikia, tai matosi patikrinus akis.

„Jau ilgai stebiu. Progresavimas tikrai ryškus. Anksčiau pusė buvo sveikomis akimis, kitai reikia okulisto konsultacijos. Dabar iš dešimties aštuoniems reikia“, – pastebėjo A.Kirdeikeinė.

Pernai mokytis ir sportuoti dėl sveikatos be apribojimų galėjo beveik 86 proc. vaikų. Kiek bus leista šiemet, turėtų paaiškėti iki rugsėjo vidurio. Iki šio laiko vaikai turi gauti iš poliklinikos sveikatos pažymas.