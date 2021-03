Panevėžyje mirė ką tik nuo COVID-19 paskiepyta senjorė, medikai to su skiepu nesieja

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius Kazimieras Armonavičius patvirtino, kad medikai, atskubėję į tik vakar atidarytą Vakcinavimo centrą, kurį laiko gaivino moterį.

„Moteris buvo paskiepyta „Pfizer-BioNTech“ vakcina ir, kaip priklauso, po vakcinavimo pasėdėjo 15 minučių. Netrukus ji savanoriams paaiškino, kad trūksta oro. Ją savanoriai palydėjo į lauką, pakvėpuoti grynų oru. Moteris lauke sukniubo. Skubiai buvo iškviesta Greitoji medicinos pagalba“, – naujienų portalui JP sakė K. Armonavičius.

Pagalba, anot Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus, atvyko skubiai ir moteris pradėta gaivinti.

„Kodėl taip atsitiko, paaiškinti negaliu. Duok Dieve, kad ji išgyventų“, – sakė K. Armonavičius.

Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktorė Rūta Ramoškienė naujienų portalui JP apgailestavo, kad moters atgaivinti nepavyko – ji mirė.

„Moteris 1941 metų gimimo ir ji turėjo širdies stimuliatorių. Mums ji žinoma. Manau, kad jai buvo stresas. Be to, turėjo sveikatos problemų. Nuo vakcinos tokio staigaus poveikio negalėjo būti. Greitosios medicinos pagalbos stoties medikai visi paskiepyti ir po pirmojo skiepo simptomus pajutome tik vakare, jeigu skiepas buvo gautas per pietus, o karščiavimas, kai kuriems pasireiškia tik kitą dieną“, – sakė R. Ramoškienė.



Panevėžietė nuo COVID-19 buvo paskiepyta pirmadienį Laisvės a. 18, buvusiose banko „Swedbank“ patalpose, atidarytame Vakcinavimo centre. Savivaldybė skaičiuoja, kad per dieną bus galima aptarnauti iki 1000 panevėžiečių.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos atstovai žurnalistams antradienį teigė informacijos apie šį atvejį kol kas negavę.