2025-11-11 10:35
Vakaris Vingilis (BNS)

Nuo difterijos mirė neteisėtai į Lietuvą atvykęs trečiosios šalies pilietis, antradienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Nuo difterijos mirė neteisėtai į Lietuvą atvykęs trečiosios šalies pilietis / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Jis į šalį pateko jau pasireiškus ligos simptomams.

Difterija  – ūmi užkrečiamoji liga, plintanti oro lašiniu būdu ir dažnai pasižyminti sunkia ligos eiga, mirštamumas nuo jos siekia penki–dešimt procentų.

Dar vienam kartu atvykusiam asmeniui įtariama difterija ir atliekamas epidemiologinis tyrimas.

NVSC pranešė nustačiusi daugiau kaip 60 sąlytį turėjusių asmenų, kuriems skirtos profilaktinės priemonės – skiepai, profilaktinis gydymas antibakteriniais preparatais bei sveikatos būklės stebėjimas.

Nuo difterijos visoje ES yra skiepijama, tad Bendrijoje per trejus metus užfiksuoti 536 ligos atvejai.

NVSC duomenimis, paskutinis difterijos atvejis Lietuvoje fiksuotas 2011 metais, o mirtis – 2008 metais. 

Šiame straipsnyje:
difterija
liga
mirė
užsienietis

Komentarai

Žinoma
Kad tai buvo kažkoks babajus !!!!
1
0
manau
tai kokiam mieste mire, gal ir mes turejome salyti su tais turejusiai salyti, Kanadoj tymai , o Lietuvoj difterija, gyvieji bombu nesiotojai
2
0
Visi komentarai (2)

