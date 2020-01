Mitybos tendencijos: žmonės vis labiau rūpinasi savo sveikata

Augalinis maistas – vis dažnesnis pasirinkimas

Analizuojant pirkėjų apsipirkimo įpročius, pastebima, kad augalinės kilmės produktų – vaisių, daržovių, pupelių, riešutų ir sėklų – paklausa praėjusiais metais nuosekliai augo. Prognozuojama, kad šiemet augalinis maistas taps dar populiaresnis.

„Vis daugiau žmonių savo mitybą priskiria vienam ar kitam tipui. O stebėdami veganizmui būdingų produktų – veganiškų pieno ir mėsos gaminių, veganiškų desertų – paklausos augimą, manome, jog ši mitybos filosofija ir toliau sparčiai populiarės. Daugelio klientų mėgstami tofu bei sojos produktai, sparčiai plečiantis veganiškų ir vegetariškų produktų pasirinkimui, išlieka ypač populiarūs ne tik dėl nedidelės kainos, bet ir dėl naudingų sveikatai maistinių savybių“, – pastebi „Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė.

Gaiviuosius gėrimus keičia nealkoholinis alus ir kiti nealkoholiniai gėrimai

Nors apie gėrimus, iš kurių gamybos proceso metu buvo pašalintas alkoholis, pastaraisiais metais buvo kalbėta gausiai, V. Drulienė pastebi, jog bealkoholinių gėrimų vartojimas auga nesustabdomai.

„Lyginant 2019 m. pirmąjį ir antrąjį pusmečius, gėrimų iš kurių buvo pašalintas alkoholis – alaus, vyno, sidro, putojančio vyno be alkoholio – paklausa antrąjį pusmetį augo net apie 16 proc. Prie to prisidėjo ir nuoseklios mūsų tiekėjų pastangos. Jei prieš metus savo parduotuvėse siūlėme rinktis iš beveik 80 gaminių, šiuo metu asortimentą sudaro per 100 skirtingų gėrimų iš kurių buvo pašalintas alkoholis“, – atskleidžia vadovė.

Jos teigimu, skirtingi pirkėjų įpročiai fiksuojami ir skirtingu metų laiku. „Pavyzdžiui, nealkoholinio vyno ir nealkoholinio putojančio vyno paklausa išauga ne tik vasarą. Dažniau šiuos gėrimus klientai renkasi ir didžiųjų švenčių metu – per šv. Velykas ir Kalėdas“, – sako V. Drulienė.

Praktiški gėrimai ir virškinamojo trakto sveikata

„Vos prieš keletą metų pradėta kalbėti apie kombuchą – fermentuotą arbatos gėrimą. Šiandien šį produktą gali pasiūlyti net keletas skirtingų tiekėjų, stebinančių skonių ir rūšių pasirinkimu“, – dalijasi ekspertė.

Ji taip pat pasakoja, kad kombuchą dėl naudingų savybių organizmui galima vadinti supergėrimu. „Šiame gėrime gausu probiotikų, taip pat antioksidantų, kurie gali gerinti žarnyno mikroflorą. Vis dėlto, kombuchos gamybos procesas pakankamai sudėtingas, todėl žymiai paprasčiau įsigyti jau paruoštą gėrimą“, – pasakoja V. Drulienė.

Miltai – ne tik kvietiniai ir ne tik glitimo netoleruojantiems

Ieškodami išeičių netoleruojantiems glitimo, pastaraisiais metais parduotuvių lentynas gamintojai papildė miltų pakaitalais. O šie nauji produktai jau patraukė ne tik glitimo netoleruojančių klientų dėmesį.

„Špinatų, burokėlių, ryžių, grikių, kukurūzų, avinžirnių – tai tik keletas rūšių miltų, galinčių pakeisti įprastus kvietinius ar ruginius miltus. Pernai pastebėjome būtent šių rūšių miltų, ne jų mišinių, paklausos augimą“, – teigia V. Drulienė. Ji prognozuoja, kad šiais metais būtent ne kvietinių ir ne ruginių miltų paklausa tik augs, o pirkėjai atras naujus skonius gamindami miltinius patiekalus.