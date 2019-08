Mįslingos plaukų priemonių etiketės: kas silpnina, o kas stiprina plaukus?

„Eurovaistinės“ vaistininkė Jovita Juodsnukytė sako, kad plaukai patys išduoda, kai jiems ima trūkti intensyvesnės priežiūros – jie pradeda sausėti, slinkti, retėti, praranda žvilgesį.

„Plaukai gali nusilpti dėl biotino, cinko ar seleno stygiaus. Biotinas dalyvauja angliavandenių ir riebalų apykaitoje, todėl aprūpina plauką maisto medžiagomis, cinkas veikia kaip statybinė medžiaga ir stiprina plauką, o selenas palaiko bendrą plaukų sveikatą“, – sako vaistininkė.

Plaukams reikalingas ir vitaminas A, kuris reguliuoja galvos odos drėkinimo procesus. Vasarą šio vitamino atsargas galite papildyti valgydami daugiau šviežių morkų, moliūgų, saldžių bulvių. Vitaminas E rūpinasi organizmo aprūpinimu maistingomis medžiagomis, užtikrina, kad plaukai būtų sveiki ir nelūžinėtų. Siekiant gauti vitamino E, reikėtų daugiau valgyti lapinių daržovių, riešutų.

Plaukų siunčiami signalai gali būti labai apgaulingi.

Jeigu pagrindinė plaukų problema – intensyvus plaukų slinkimas, reikėtų atlikti kraujo tyrimus ir pasitikrinti sveikatos būklę. „Plaukų slinkimas ir trupėjimas gali pasireikšti susirgus anemija, kurią parodo atlikti kraujo tyrimai. Sergant šia liga kraujyje ima trūkti deguonį nešančių eritrocitų ir hemoglobino, todėl alinamas visas organizmas, o kartu prastėja ir plaukų būklė“, – paaiškina J. Juodsnukytė.

Įsitikinkite – sausa ar riebi?

Silpniems ar pažeistiems plaukams reikalingas kompleksinis gydymas – ir vitaminų pagalba, ir pagal odos tipą parinktos saugios sudėties priemonės. Tik neapsigaukite, jeigu jūsų veido ar kūno oda yra sausa ar riebi, dar nereiškia, kad galvos oda priklauso tam pačiam tipui. Prieš renkantis priemones reikėtų pasikonsultuoti su specialistu, o geriausia – atlikti galvos odos tyrimą.

„Plaukų siunčiami signalai gali būti labai apgaulingi. Jeigu plaukai nėra linkę riebaluotis ar pasirodo pleiskanos, žmonės ima manyti, kad jų galvos oda sausa. Tačiau kruopščiai nevalomas riebiaodžių skalpas apsineša plonu riebaliniu sluoksniu, kuris sudžiūsta ir kaupia nešvarumus – dulkes, formavimo priemonių likučius, taip silpnina plaukus, o požymiai gali būti tokie patys kaip ir sausos odos savininkų“, – sako vaistininkė.

Sausos galvos ir plaukų savininkams reikia atstatyti odos balansą ir sunormalizuoti pH, tam naudinga viskas, kas maitina plauką, ypač arganų ar alyvuogių aliejais praturtintos priemonės. Riebiaodžiams naudingos priemonės su dilgėlių ekstraktu, jis reguliuoja riebalinių liaukų veiklą, stabdo sebumo išsiskyrimą.

Dėmesys galvos odai, o ne plaukui

Be visų papildomų priemonių, kurios padeda stiprinti plaukus, kartą į savaitę reikėtų ir tiesiog valyti galvos odą. Apie tai daugelis net nesusimąsto. Pasak „Eurovaistinės“ vaistininkės, tai darant reguliariai, pašalinamos apnašos, aplinkos dulkės, nekokybiškų priemonių likučiai. Be to, išvalius galvos odą, šampūnas gali prasiskverbti giliau ir tampa veiksmingesnis. Sausos odos savininkams naudingos visos valomosios priemonės – ir aliejinės, ir su šveičiamaisiais grūdeliais. Visgi riebiaodžiams geriau nesirinkti valomojo aliejaus. „Ilgainiui jis gali užkimšti riebią galvos odą ir susilpninti plaukų svogūnėlius“, – paaiškina specialistė.

Vaistininkė taip pat primena, kad net ir saugiausios sudėties šampūnu reikėtų plauti tik galvos odą, o ne visus plaukus. Be to, stipri šampūno koncentracija vienoje vietoje gali susilpninti plaukus, todėl pirmiausia, nedidelį jo kiekį paskirstykite delnuose ir tik tada įmasažuokite į galvos odą.

Kelios sudėties paslaptys

Skirtingų odos tipų savininkams galioja bendrosios paprastosios taisyklės – naudojamose priemonėse venkite parabenų, silikonų, parafino, mineralinių aliejų ir SLS. Jie kaupiasi ant skalpo, ilgainiui išsausina, pažeidžia plauko struktūrą.

„Nenatūralios cheminės priemonės suteikia labai greitą, bet labai laikiną efektą. Parafinas suteikia žvilgesio, bet kaupiasi ant odos, o silikonai gali suteikti trumpalaikį purumą. Mineraliniai aliejai kemša odą, todėl gali atsirasti pleiskanų, o sulfatai – cheminis priedas, kuris dažniausiai dedamas tik dėl to, kad priemonė suputotų“, – paaiškina vaistininkė ir papildomai primena vengti priemonėse alkoholio, o į alergijas linkusiems žmonėms ir nenatūralių kvapiklių.

„Jeigu sudedamosios dalys ant etiketės nurodytos pradžioje, vadinasi, jų koncentracija priemonėje yra didžiausia“, – vieną iš sudėčių skaitymo taisyklių primena J. Juodsnukytė. Tad jei plaukai nereikalauja dažno plovimo, o kurios nors sudedamosios dalies plaukų priežiūros priemonėje yra visai mažai, išmesti naudojamos šampūno tikrai nebūtina. Svarbiausia kenksmingomis sudedamosiomis dalimis nepiktnaudžiauti, kartas nuo karto keisti priemones, ieškoti sveikesnių alternatyvų.