Medikas: per karščius pirmieji pacientai – pagyvenę žmonės ir sirgę COVID-19

Per Vakarų Europą – Vokietiją, Prancūziją, Belgiją – eina karščio banga. Lietuvoje situacija šiek tiek kitokia, mes turime pavėsio, mūsų žemę vėsina lietūs, bet karščio bangų sulauksime ir mes, praneša LNK.

Apie tai, kiek karščio bangos pavojingos mūsų sveikatai, pokalbis su Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Kardiologijos skyriaus vedėju Mykolu Biliuku.

– Ar ateinantys karščiai, medikų nuomone, nauja grėsmė?

– Tikrai taip. Iš istorijos žinome, kad 2003 m. Prancūzijoje per karščio bangas žuvo 15 tūkst. žmonių. Tais pačiais metais Europos mastu žuvo 35 tūkst. žmonių, patyrę karščio traumą. Matome, kad artėja karščio bangos, kurias lydi didesnis saulės aktyvumas, škvalas, kruša, artėja nepalankūs klimatiniai faktoriai. Padaugėjo ligonių, nebetelpa į skyrius. Kontingentas sunkėja.

– Kokie tai žmonės?

– Ligoninėje guli vidutinio sunkumo ir sunkūs žmonės, ypač po COVID-19, laiku negavę pagalbos. Šiuo metu jų nebegalima gydyti ambulatorinėmis sąlygomis. Tai pagyvenę žmonės, taip pat yra kūdikių ir naujagimių kontingentas. Atskirą grupę sudaro žmonės, kurie galvoja esą sveiki, nenori pripažinti, kad serga, nenori tikrintis, sportuoja per karščius. Kita – serga, bet eina į daržą. Taip pat kenkia alkoholio vartojimas būnant saulėje.

– Kada suprasti, kad mus užplūdo karščio bangos? Kada jau kreiptis į medikus? Kaip patys sau galime suteikti pirmąją pagalbą?

– Galime patys vėsintis, jeigu dar neperkaitę. Pirmiausia karštis sudirgina nervų sistemą, išsiplečia kraujagyslės ir kraujas iš organizmo gilumos patenka į odą. Tada sustiprėja prakaitavimas – taip organizmas ginasi. Karšta, varva prakaitas, širdis dirba dažniau, stipriau. Tai simptomai, kad organizmas patyrė stresą. Jeigu sergi kažkokiomis ligomis, reikia imtis priemonių. Prakaituojant iš organizmo pasišalina kalis, magnis, elektrolitai, vanduo. Kraujas tirštėja.

– Kas atsitinka su organizmu, kai, pabuvęs patalpoje su kondicionieriais, žmogus išeina į lauką, kur du tris kartus karščiau?

– Jei per daug atsišaldoma – ar su kondicionieriais, ar gulint ant žemės, šokinėjant į šaltą vandenį – pabaiga ta pati – peršalimo ligos: sinusitas, plaučių, bronchų uždegimai. Negalima viršyti temperatūrų skirtumo daugiau nei 8 laipsniais (lauko ir vidaus). Dirbant sunkų darbą netenkama 4 l prakaito per valandą. Gerti rekomenduojama net ir nesunkiai dirbant – po pusę ar vieną stiklinę kas 15 minučių. Svarbi lengva ir nesintetinė apranga. Nešvęsti per karščius, negerti tonizuojančių gėrimų, nesportuoti. Jei pakilo temperatūra, reikia ją mažinti.