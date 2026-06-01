Medikai įspėja vyrus: prastas miegas ir knarkimas gali slėpti rimtas ligas

Artėjant Tėvo dienai, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos socialiniuose tinkluose pasidalijo svarbiu įspėjimu, skirtu visiems esamiems ir būsimiems tėčiams. Gydytoja kardiologė prof. dr. Sigita Glaveckaitė atskleidė, ką apie vyro sveikatą iš tiesų išduoda sutrikęs poilsio režimas.
Nemaloni naktinė diagnozė
Vienas dažniausių ir pavojingiausių prasto miego palydovų – knarkimas. Pasak profesorės, tai gali būti rimtos ligos, vadinamos miego apnėja, ženklas.
„Knarkimas, prasta miego kokybė ir nuovargis leidžia įtarti miego apnėją. Šiai ligai būdingas garsus knarkimas, trumpalaikiai kvėpavimo sustojimai naktį, neišsimiegojimas, mieguistumas dieną ar nuovargis, smegenų rūkas, prabudimai naktį dėl springimo ar dusimo. Esant šiems simptomams reikia kreiptis į šeimos gydytoją, kuris neretai nukreipia diagnozės patikslinimui į pulmonologą (plaučių ligų gydytoją)“, – savo feisbuko paskyroje rašė Santaros klinikos.
Tačiau vien miego apnėja problemos nesibaigia. Gydytoja kardiologė pabrėžė, kad lėtinis nuovargis ir prasta miego kokybė gali būti ištisos eilės kitų organizmo sutrikimų simptomas. Įraše pažymima, kad tai gali liudyti apie:
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aukštą kraujo spaudimą;
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stresą, nerimą, depresiją;
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lėtinį nuovargį;
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netinkamą miego higieną;
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skydliaukės funkcijos sutrikimus;
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širdies nepakankamumą;
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alkoholio, kofeino ar kai kurių vaistų bei psichotropinių medžiagų vartojimą prieš miegą ir kt.
Skaičiai, kurie gąsdina: trūkumas žudo širdį
Pasaulio kardiologai vis garsiau kalba apie tai, kad miego trukmė yra toks pat svarbus rizikos veiksnys širdies ligoms vystytis, kaip ir netinkama mityba ar fizinio aktyvumo stoka. Suaugusiam žmogui gyvybiškai rekomenduoja miegoti 7–9 valandas per parą.
Jeigu šio režimo nesilaikoma, pasekmės gali būti liūdnos. Santaros klinikų atstovai pateikė gąsdinančią statistiką: per trumpas miegas drastiškai didina insulto, II tipo cukrinio diabeto, nutukimo ir hipertenzijos riziką. Pavyzdžiui, jei vyras nuolat miega mažiau nei 6 valandas per parą, jo rizika susirgti vainikinių arterijų liga išauga net 45 procentais.
„Artėjant Tėvo dienai Santaros klinikos kviečia – esami ir būsimi tėčiai, dėl savęs ir jus mylinčių artimųjų – neatidėkite rūpesčio savimi rytojui“, – jautriu paraginimu savo pranešimą baigė medikai, kviesdami vyrus nelaukti, kol maži simptomai pavirs didelėmis tragedijomis.
(be temos)