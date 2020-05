Klausia, kodėl kontraceptinė spiralė įtraukta į kompensuojamųjų vaistų sąrašą

Šių metų balandžio 21 dieną sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą, kuriuo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą buvo įtrauktas vaistinis preparatas „Levonorgestrel“. Pasak parlamentarės, įsakyme nurodoma, kad vaistas „skiriamas merginoms nuo 15 iki 20 metų, kurios kreipiasi į ginekologą konsultacijos dėl kontracepcijos“. Kompensuojamųjų vaistų sąraše šis vaistas dėl nesuprantamų priežasčių priskirtas prie „būklių, sukeliančių grėsmę sveikatai“.

Seimo narė V. Aleknaitė-Abramikienė prašo atsakyti, dėl kokių priežasčių, kieno nurodymu ir kokiu pagrindu kontraceptinis vaistinis preparatas (kontraceptinė spiralė) „Levonorgestrel“ buvo įtraukta į kompensuojamųjų vaistų sąrašą.

Taip pat klausiama, kokia būtinybė lėmė šį sprendimą padaryti skubos tvarka ir ar ministras pirmininkas ir (ar) sveikatos apsaugos ministras nebuvo veikiami suinteresuotų lobistinių organizacijų.

Taip pat domimasi, kokiais medicininiais argumentais remiantis šis vaistas buvo priskirtas prie būtinosios pagalbos priemonių ir kuo remiantis vaisto skyrimas yra apribotas 15–20 m. amžiaus intervalu.

Galų gale klausiama, kodėl priimant sprendimą nebuvo konsultuojamasi nei su visuomene, nei su tėvams atstovaujančiomis organizacijomis.

Be to, ministro sprendimas sudaro sąlygas įdėti hormoninę spiralę paauglėms be tėvų sutikimo ir netgi jiems nežinant.

„Vaistinis preparatas „Levonorgestrel“ – ekstrinis hormoninis kontraceptikas, neleidžiantis apvaisintai kiaušialąstei įsitvirtinti gimdos gleivinėje ir taip sukeliantis abortą. Medicininėje praktikoje negimdžiusioms moterims, juo labiau paauglėms, hormoninės spiralės yra nededamos ir nerekomenduojamos dėti“, – teigė V. Aleknaitė-Abramikienė.

Ji pastebi, kad preparato vertinimo protokoluose nurodoma, kad prognozuojamos PSDF biudžeto išlaidos šio preparato kompensavimui per metus yra 862 482 eurai.

„Rinkoje šio vaistinio preparato kaina yra apie 120 eurų, o tai reiškia, kad valstybė šia priemone numato aprūpinti beveik 7200 paauglių per metus. Kontracepcijos prieinamumo didinimas neprisideda prie paauglių ir jaunimo sveikatos gerinimo. Priešingai, mažina jaunų žmonių atsakomybę, skatina lytinių partnerių kaitą, žaloja psichinę sveikatą, skatina užsikrėtimą lytiškai plintančiomis ligomis. Ar paauglių lytinių santykių skatinimas yra dabartinės Vyriausybės prioritetas?“ – klausia Seimo narė.

Parlamentarė V. Aleknaitė-Abramikienė atkreipia ministropirmininko dėmesį, kad Lietuvą saisto 1995 m. Seime ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, pagal kurią asmenys nuo 15 iki 18 metų yra vaikai, todėl atsakomybė už juos tenka jų tėvams arba globėjams. „Tuo tarpu pagal ministro įsakymą, šio kontraceptinio vaistinio preparato skyrimas Lietuvoje numatytas išimtinai nepilnamečiams asmenims. Be to, ministro sprendimas sudaro sąlygas įdėti hormoninę spiralę paauglėms be tėvų sutikimo ir netgi jiems nežinant (tėvų sutikimo sveikatos priežiūroje nebereikia nuo 16 metų), todėl jis mažų mažiausiai yra kontroversiškas“, – sako Seimo narė.

Anot parlamentarės, jis prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintoms vertybėms ir nuostatoms.