Kauno apskrityje sergamumas gripu ir peršalimo ligomis – 6 kartus mažesnis nei pernai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas informuoja, kad 20-osios metų savaitės duomenimis sergamumas gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Kauno apskrityje siekia 8,9 atvejus 10 tūkst. gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas registruotas Jonavos rajone – 11,1 atvejis 10 tūkst. gyventojų per savaitę. Mažiausiai serga Kauno rajone – 4,9 atvejai 10 tūkst. gyventojų per savaitę.