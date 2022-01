Kas nugalės: nusistovėjusios normos ar žalos mažinimo strategijos?

Pasaulinio masto iššūkis

PSO praneša, kad pastaraisiais metais rūkalių skaičius visame pasaulyje mažėjo: 2020 m. visame pasaulyje tabako gaminius vartojo apie 1,3 mlrd. žmonių, palyginti su 1,32 mlrd. prieš dvejus metus.

Tikimasi, kad šis skaičius iki 2025 m. sumažės iki 1,27 mlrd. – tai reikš, kad per septynerių metų laikotarpį tabako vartotojų sumažės maždaug 50 mln., nors pasaulio gyventojų skaičius auga.

Remiantis PSO ataskaita, 2000 m. beveik trečdalis vyresnių nei penkiolikos metų pasaulio gyventojų vartojo tabako gaminius, tačiau tikimasi, kad iki 2025-ųjų šis skaičius sieks tik penktadalį.

Nors PSO studija nuteikia gana optimistiškai, ilgus metus rūkymo problemas tiriančio dr. Konstantino Kesanopoulo nuomone, cigaretės išlieka pasaulinio masto iššūkiu.

„2019 m. visame pasaulyje buvo 1,14 mlrd. aktyviai rūkančių žmonių, beveik 8 mln. mirčių buvo susijusios su rūkymu, o rūkomasis tabakas buvo 20,2 proc. visų vyrų ir 5,8 proc. visų moterų mirčių priežastis“, – Atėnuose vykusiame Ketvirtajame moksliniame susitikime dėl tabako žalos mažinimo (angl. „4th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction“) dėstė jis.

Kinija, Indija, Indonezija, JAV, Rusija, Bangladešas, Japonija, Turkija, Vietnamas, Filipinai – taip 2019 m. atrodė pirmasis prisiekusių rūkalių valstybių dešimtukas. Šių šalių gyventojai sudarė apie 2/3 visų pasaulio rūkalių. Vien Kinijos žmonės tais metais surūkė 33 proc. visų pasaulio cigarečių.

„2019 m. pagrindinės su rūkomuoju tabaku susijusios ligos buvo širdies išeminės (1,68 mln. atvejų), lėtinė obstrukcinė plaučių (1,59 mln. atvejų), trachėjos, bronchų ir plaučių vėžys (1,31 mln. atvejų), insultas (0,931 mln. atvejų)“, – liūdniausius rūkymo padarinius vardijo mokslininkas.

Turime pasiūlyti rūkaliams alternatyvų, o kampanijos prieš rūkymą turėtų būti sutelktos ne tik į rūkymo neigiamas puses, bet ir atsisakymo rūkyti pranašumus.

Nuo 1990 m. iki 2019 m. smarkiai sumažėjo rūkomojo tabako vartojimo paplitimas tarp vyrų 135 šalyse ir 68 šalyse tarp moterų, tačiau tuo pat metu 20 šalių tarp vyrų ir 12 šalių tarp moterų fiksuotas augimas. Lietuva – viena valstybių, kuriose minimu laikotarpiu rūkančių moterų skaičius augo.

„2018 m. tik 62 šalys turėjo išsamią nerūkymo politiką, 23 valstybės siūlė rūkymo atsisakymo pagalbos paslaugą, kurią rekomenduoja PSO, 91 šalis praktikavo vaizdinius sveikatos įspėjimus, 48 šalys ribojo reklamą, o 38 laikėsi rekomenduojamų tabako akcizų“, – apie tai, kad toli gražu ne visos pasaulio šalys imasi rūkymo kontrolės technikų, pasakojo dr. K.Kesanopoulas.

Pasaulinė tabako kontrolės pažanga pradėta 2005 m., PSO inicijavus Tabako kontrolės pagrindų konvenciją. Nepaisant šio žingsnio, statistika vis dar nedžiugina. „Tose šalyse, kuriose rūkymo rodikliai anksčiau smarkiai mažėjo, pažangos tempas sulėtėjo – ypač per pastaruosius penkerius metus“, – pridūrė dr. K.Kesanopoulas.

Pasak tyrėjo, norint įgyvendinti darnaus vystymosi tiksluose iki 2030 m. nustatytus siekius, daugumai šalių reikės griežtesnės tabako kontrolės politikos nei ta, kuri veikia šiandien. Savo naujausioje ataskaitoje tokį patį raginimą išreiškė ir PSO.

Sudėtinga dilema

Profesorius Giuseppe Biondi Zoccai – kardiologas iš Italijos, savo gyvenimą paskyręs rūkymo sukeliamoms ligoms stebėti, teigia, kad nesiimant esminių strategijos pokyčių, rūkymo sukeltų mirčių skaičius iki 2030 m. padvigubės.

Pasak G.B.Zoccai, yra daug veiksmingų strategijų, pavyzdžiui, farmakoterapija, kuri gali būti naudinga atsisakant rūkymo. Tačiau jis pabrėžia, kad pagrindinis pokyčių žaidėjas pastaraisiais metais – modifikuotos rizikos produktų koncepcija.

Moksliniai duomenys rodo, kad pagrindinė su rūkymu susijusių ligų priežastis yra didelis kenksmingų cheminių medžiagų kiekis dūmuose, susidarančiuose deginant tabaką, o skirtingos tabako šildymo sistemos išskiria vidutiniškai 90 proc. mažesnį toksinių medžiagų kiekį nei cigaretės.

„Dilema: ar mes turėtume skatinti modifikuotos rizikos produktus, ar juos uždrausti? Sudėtingas klausimas, bet tiesa, kad rūkaliai sunkiai atsisako cigarečių, nebent jiems pasiūloma alternatyva“, – patirtimi dalijasi medikas.

„Savo praktikoje mačiau žmonių, kurie pereina prie vienos alternatyvos, tada prie kitos, prie dar lengvesnės, ir jiems pavyksta atsisakyti rūkymo“, – tikina G.B.Zoccai. Profesorius pabrėžia, kad MRP gali sėkmingai veikti, kai bandoma atsisakyti cigarečių, tačiau tokie įrenginiai nėra nekenksmingi: jie taip pat sukelia priklausomybę nuo nikotino, gali padidinti kraujagyslių ligų riziką. Mokslininkai neatmeta dar nežinomų ilgalaikių tokių produktų vartojimo rizikų, pavyzdžiui, susijusių su plaučių, širdies, onkologinėmis ligomis.

Naujos strategijos

Atskira problema – rūkantys paaugliai. Anot PSO, visame pasaulyje 38 mln. 13–15 metų jaunuolių rūko. Tai sudaro 10 proc. visos šios amžiaus grupės, o berniukai labiau linkę pradėti rūkyti nei mergaitės.

Į šį skaičių neįtrauktas jaunuomenės elektroninių cigarečių vartojimas, kuris yra gana populiarus, nes dauguma šių dienų paauglių turi natūralų polinkį į elektroninius prietaisus ir naująsias technologijas.

Atėnų universiteto greitosios medicinos pagalbos docentė Effie Polyzogopoulou sako, kad savo darbo praktikoje sutinka daug jaunų pacientų, kuriems pasireiškia koronarinių sindromų. „Šie jaunuoliai dažniausiai neserga kitomis gretutinėmis ligomis ir vienintelis jų rizikos veiksnys yra rūkymas“, – pabrėžia ji.

Kalbėdama ne tik apie paauglius, bet ir suaugusius rūkalius E.Polyzogopoulou akcentuoja naujo požiūrio į problemą stygių. „Mes turime pasiūlyti rūkaliams alternatyvų, o kampanijos prieš rūkymą turėtų būti sutelktos ne tik į rūkymo neigiamas puses, bet ir atsisakymo rūkyti pranašumus“, – sako medikė.

PSO apskaičiavo, kad, kasmet investavus vos 1,68 JAV dolerio vienam gyventojui į tokias priemones kaip patarimai trumposiomis žinutėmis, iki 2030 m. būtų galima padėti sėkmingai atsisakyti rūkymo 152 mln. žmonių. Tame pačiame organizacijos dokumente teigiama, kad šiuo metu 60 šalių yra pasiryžusios sumažinti tabako vartojimą 30 proc. 2010–2025 m. laikotarpiu.

Nors rūkalių skaičiai mažėja, ataskaitoje, į kurią neįtrauktas ir suaugusiųjų elektroninių cigarečių vartojimas, pabrėžta, kad praėjusiais metais tabako gaminius vis dar vartojo 36,7 proc. vyrų ir 7,8 proc. moterų populiacijos.

Mokslo ir medicinos bendruomenė šiuo metu aktyviai diskutuoja apie naujųjų MRP pranašumus ir trūkumus, tačiau egzistuoja ir kitos laiko patikrintos rūkymo kontrolės taktikos.

Švedijos pavyzdys

Tabako žalos mažinimo strategijoms skirtoje mokslinėje konferencijoje švedų profesorius Karlas Fagerströmas pasakojo apie savo šalies patirtį. Kaip ir kelios kitos šalys, Švedija yra priėmusi „Tabako žaidimo pabaigos“ (angl. „Tobacco Endgame“) apibrėžimą. Tai koncepcija, kurios tikslas – žymiai sumažinti tabako vartojimą. „Tabako žaidimo pabaiga“ pasiekiama, kai šalyje rūkymo paplitimo lygis tampa mažesnis nei 5 proc. visos populiacijos.

Remiantis 2021 m. „Eurobarometro“ duomenimis, Švedijoje rūkė 4 proc. jos gyventojų – tai yra vienintelė ES šalis, kurioje rūkalių skaičius valstybės populiacijos atžvilgiu nesiekia 5 proc. Be to, 2019-aisiais atliktas Visuotinių ligų naštos (angl. Global burden of disease) tyrimas parodė, kad mirštamumas nuo tabako sukeliamų ligų Švedijoje buvo mažiausias, palyginti, su situacija kitose ES šalyse.

Įdomu tai, kad, nepaisant minėtų rodiklių, 2019-ųjų duomenimis, pagal tabako suvartojimą Švedija užėmė penkioliktą vietą Europoje. Kramtomojo tabako, vadinamojo snuso, – alternatyvaus tabako gaminio – vartojimas paaiškina, kodėl tabakas šioje šalyje vis dar gana populiarus, tačiau jo rūkymas pasitraukė į antrą planą.

Snusas yra tradicinis skandinaviškas nerūkomojo tabako produktas. Nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio yra plačiai naudojamas Švedijoje, o šalies maisto įstatyme net reglamentuojamas kaip maisto produktas.

Šis gaminys paprastai tiekiamas palaidas arba porcijomis – maišeliuose, primenančiuose mažyčius arbatos paketėlius, ir vartojamas įsidedant tarp dantenų ir viršutinės lūpos. Skirtingai nuo kitų nerūkomųjų tabako gaminių, snusas pasižymi santykinai dideliu nikotino kiekiu ir absorbcija bei santykinai mažesniu kenksmingų medžiagų kiekiu.

Ir nors tai gali tapti rūkymo alternatyva, išlieka neaiškumų dėl ilgalaikio produkto vartojimo poveikio: tyrimai rodo potencialų šio įpročio ryšį su antrojo tipo diabetu, kasos vėžiu ir kitais sveikatos sutrikimais. Pramonė ir stiprūs švedų lobistai ne kartą teisiškai užginčijo ES draudimą prekiauti snusu, tačiau atskiros ekspertizės parodė, kad reklamos ir nelegalios snuso prekybos internetu kontrolė gana menka.

Švedijos pavyzdys daug kam atrodo kaip vienas tų, kurie gali nulemti didžiuosius tabako industrijos pokyčius. Yra tikrų šios alternatyvos aistruolių, kaip „Sting Free AB“ kompanijos vadovas, „EU for Snus“ iniciatyvos, skatinančios nutraukti ES snuso prekybos draudimus, lyderis Bengtas Wibergas. Nerūkomojo tabako ir nikotino ekspertas atkreipia dėmesį ir į kitas Skandinavijos šalis, Norvegiją bei Islandiją, kurios, remiantis B.Wibergo duomenimis, neseniai taip pat pasiekė 5 proc. „Tabako žaidimo pabaigos“ tikslą. „Švedijos patirties duomenys turėtų būti prieinami visiems europiečiams, užuot išradinėjus dviratį“, – tiesiai sako jis.

„Tabako žaidimo pabaigos“ koncepcija taikoma ir Naujojoje Zelandijoje bei Airijoje, kurios iš esmės ketina tapti nerūkančiomis šalimis jau nuo 2025 m. Suomija tą patį tikslą planuoja pasiekti 2030 m., o Škotija – 2034 m.

Nikotinas skatina priklausomybę ir turi savų rizikų, tačiau nėra pagrindinė su rūkymu siejamų ligų priežastis. Ilgainiui rūkomojo tabako pakeitimas kitu nedegiu gaminiu gali pagerinti sveikatą, tačiau kai kurie gydytojai pripažįsta, kad vis dar bijo pacientams siūlyti snusą, nes jo poveikis sveikatai dar nevisiškai ištirtas.

Kaip skelbta, nuo 2022 m. Švedijoje startuos nauja iniciatyva, kurios pagrindu odontologai registruos informaciją apie įprastų cigarečių rūkymą, snuso vartojimą ir pasirinkimą nevartoti jokių tabako produktų. Manoma, kad tokie duomenys leis sėkmingiau lyginti realų skirtingų produktų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai.

Politikų vaidmuo

Atėnuose vykusiame moksliniame susitikime pranešimus skaitę tyrėjai vieningai teigė, kad tabako žalą mažinantys produktai gali padėti mesti rūkyti, tačiau daug žmonių, nepriklausančių mokslinei bendruomenei, tarp jų ir politikai, prieštarauja šiems produktams. Daugybė tyrimų rodo, kad visuomenės švietimas apie tokius produktus yra išskirtinai svarbus, skatinant pereiti prie sveikatai palankesnių alternatyvų.

JAV įstatymai numato specialią atskirą tabako gaminių kategoriją, kurią reglamentuoja šalies Maisto ir vaistų administracija (FDA). Visi naujų produktų gamintojai jai turi pateikti reikšmingų mokslinių duomenų, kurie įtikintų, kad minimi produktai visuomenės sveikatos požiūriu skiriasi nuo esamų. Į tokių duomenų bazę įeina chemijos analizės, toksikologiniai, klinikiniai, suvokimo ir elgesio tyrimai.

MRP gali sėkmingai veikti siekiant atsisakyti cigarečių, tačiau tokie įrenginiai nėra nekenksmingi: jie taip pat sukelia priklausomybę nuo nikotino, gali padidinti kraujagyslių ligų riziką.

2020 m. FDA, atsižvelgdama į atliktą mokslinių tyrimų analizę, pripažino, kad IQOS yra modifikuotos rizikos tabako produktas ir gali prisidėti prie rūkančios visuomenės sveikatos gerinimo. Kadangi šis produktas tabaką kaitina, o ne degina, išskiriama mažiau kenksmingų cheminių medžiagų. Agentūra nurodė, esą tyrimais įrodyta, kad visiškai perėjus nuo cigarečių prie IQOS, sumažinamas kenksmingų ar potencialiai tokių cheminių medžiagų poveikis organizmui. Modifikuotos rizikos pripažinimą taip pat yra gavęs kramtomasis tabakas snusas.

Kitaip nei JAV, ES neturi jokių atitinkamų reglamentų, o žalos mažinimo koncepcija neįtraukta į naujausią ES kovos su vėžiu planą.

Europos Parlamento (EP) narė, Mokslo ir technologinių sprendimų vertinimo (STOA) komisijos pirmininkė Eva Kaili sako, kad EP kuria naują ES sveikatos strategijos požiūrį, kuris apimtų ankstyvą ligų nustatymą, prevenciją, tinkamą diagnozavimą, gydymą, priežiūrą ir gyvenimo kokybės užtikrinimą.

Vienas pagrindinių ES kovos su vėžiu tikslų – iki 2040 m. sumažinti tabako vartotojų skaičių iki 5 proc. E.Kaili tikina, kad nauji produktai bus neabejotinai tiriami, norint išsiaiškinti, kurie iš jų yra mažiau kenksmingi ir kaip galima juos panaudoti, siekiant iškelto tikslo.

Šiuo metu EP vėl diskutuojama apie cigarečių įpakavimo, skonių draudimo, reklamos klausimus. E.Kaili pridūrė, kad netrukus numatoma Tabako apmokestinimo direktyvos ir Tabako gaminių direktyvos peržiūra suteiks pakankamai duomenų, kad europarlamentarai galėtų nuspręsti, kuria kryptimi eis ES.

Kalbėdama apie tai, ar EP politinius sprendimus lemia moksliniai duomenys, E.Kaili tikino, kad politikos formuotojams iš tiesų svarbu remtis moksliniais duomenimis, o ne vien tik naujienomis ar nepatikrintais šaltiniais.

Politikė aiškino, kad EP yra daug komitetų, kurie atlieka daug parengiamųjų darbų prieš pateikiant teisės aktus. „Atliekame keletą tyrimų, o kai kurie nauji tabako pramonės produktai, pavyzdžiui, IQOS, remiantis turimais duomenimis, yra mažiau kenksmingi“, – išvadą padarė ji.

Tiesa, politikams perėjimas prie mažiau kenksmingų tabako gaminių yra sunki diskusija, pažymėjo M.Kaili. „Bet mes negalime ignoruoti fakto, kad turime 25 proc. tabako vartotojų“, – apie situaciją ES kalbėjo ji.