Juodojoje rinkoje klesti vaistas lieknėjimui: įspėja, kokiu atveju jo nevartoti

Kodėl jo negalima vartoti užsimanius prarasti keletą kilogramų, kad tilptume į svajonių suknelę, pasakojo šeimos gydytojas Valerijus Morozovas.
– „Ozempic“ semagliutidas turi indikaciją svorio metimui, tik ne bet kokio svorio metimui. Tai turėtų būti nutukimas arba antsvoris su pažengusiais biocheminiais pokyčiais, tada viskas yra gerai. Bet tai nėra tas vaistas, kuris leistų įtilpti į vestuvinę suknelę ar numesti du kilogramus prieš einant į paplūdimį. Jis nebuvo tam skirtas, tirtas ir sukurtas.
– O kam jis sukurtas?
– Tai yra nutukimas, kai KMI yra virš 30, arba yra pilvo ir ūgio apimties santykis daugiau nei 0,5–0,6, ir tuo metu, kai jau yra biocheminių kraujo pakitimų, pavyzdžiui, padidėjusi gliukozė, cholesterolis ar kitokių. Bet tai nėra tinkamas vaistas, kai sveri 63 kilogramus, o norėtum 61 kilogramo.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Žmonės turi įvairiausių nuomonių apie šį vaistą. Vieni tvirtina, kad vartojo svorio metimui, numetė, bet kai baigė vartoti – priaugo dvigubai daugiau. Ar gali taip būti?
– Taip, nes jis yra skiriamas tada, kai yra didelė rizika, kai nutukimas ir biocheminiai pokyčiai sukelia didelę riziką širdies ir kraujagyslių ligoms. Jis tam ir yra skirtas. Jeigu jį naudojame ir nei kiek nekeičiame gyvenimo būdo, neišmokstame naujo gyvenimo modelio, tai jį nutraukus vėl pablogės. Bet taip yra su bet kokiu svorio metimu. Ar mes laikysimės dietos, ar eisime į sporto salę – jeigu nustosime tą daryti, svoris grįš.
– Žmonės mato, kad Holivudo žvaigždės vartoja šį preparatą, tie, kurie net nebuvo labai nutukę. Yra net tokia sąvoka – „Ozempic“ veidas. Ar teko matyti?
– Yra sąvoka „Ozempic“ užpakalis ir mačiau net „Ozempic“ kitą moterišką lytinį organą. „Ozempic“ veidas ir užpakalis yra susiję su tuo, ko mūsų tautiečiai taip nori – gulėti ant sofos ir mesti svorį. Deja, jeigu norime darniai mesti svorį ir su vaistais, turime fiziškai judėti. Nes tai nėra vaisto pašalinis poveikis, o kvailo svorio metimo pasekmė, kai svoris krenta ir raumenų, ir riebalų sąskaita.
– Tai kūnas sunyksta? Ne tik riebalinis audinys?
– Taip, nes net vartojant vaistus turime judėti ir žiūrėti, ką valgome. Tam dažniausiai reikia įsitikinti, kad to reikia, ir pasitarti su gydytoju.
– Kokie šio vaisto šalutiniai poveikiai?
– Jeigu nusiperka per kažkokią platformą ir patys susileidžia, tai klausimas – ką pirks, kur leisis ir kas ten bus. Nes ten gali būti įvairūs šalutiniai poveikiai. Jeigu naudosime be indikacijų, tai šalutinių poveikių gali būti daugiau. O pagrindiniai šalutiniai poveikiai – šleikštulys, nenoras valgyti, pykinimas.
– Kodėl žmonės taip mėgsta užsiimti savigyda, pirkti internete, „iš po močiutės skverno“ nesertifikuotus vaistus? Seniau šį reiškinį plačiai matydavome su antibiotikais.
– Ir dabar yra. Pavyzdžiui, raminamieji, žoliniai preparatai, kurių galbūt nenusipirksi, taip pat sovietinių vaistų vis dar galima gauti turguje. Turbūt tai yra nepasitikėjimas infrastruktūra, gydytojo institucija. Paklausus žmogaus, ar jis nori vaisto, ar papildo, visi pasakys, kad nori papildo, nes vaistas yra blogis. Šiuo atveju visi nori neaiškios kilmės vaisto. Pačiam vaistui viskas yra gerai – klausimas tik jo kilmė, kur jis perkamas. Lygiai taip pat, jeigu paklausime, kas yra geriau – naminė degtinė ar pirktinė? Visi sakys, kad naminė, nors kokybės kontrolės ten taip pat nėra. Nepasitikėjimas valdžios institucijomis yra mūsų kraujyje.
– Kaip dažnai savo praktikoje tenka sutikti pacientų, kurie jau nusigydę, patys sau skirdami ir vartodami vaistus?
– Su vaistais gal ne taip dažnai, nes pakankamai sudėtinga juos įsigyti, reikia kažkiek nusižengti. Yra pacientų, kurie lankosi pas mane, ir tikiuosi, kad tai protingi žmonės, kurie sau to neleidžia. Bet su papildais taip būna labai dažnai, nes esame linkę viską spręsti nereceptiniais preparatais, o papildais ir natūralia medicina. Čia ir yra ta problema – papildas pagal pavadinimą yra skirtas papildyti, praturtinti mūsų dietą, padėti kažko išvengti. Kai atsiranda kokie nors simptomai, kad ir galvos svaigimas ar skausmas, papildų neturėtume vartoti, o eiti ir spręsti sveikatą. Būna, kad pacientai su papildais prisižaidžia.
– Kokie vaistai dar turi šalutinių ar tiesioginių poveikių, kurie žmonėms patinka? Kažkada buvo mada naudoti kataraktos lašiukus, brauktis į antakius, nes buvo pastebėta, kad jie labai gražiai atauga.
– Nesinori reklamuoti to, ko nereikia. Bet pas mus populiaru naudoti antibiotikus dantų skausmui malšinti. Kariesas yra bakterinė infekcija, ir logiška, kad turėtume jais nuimti skausmą. Bet, deja, antibiotikai negydo karieso. Taip pat yra situacijų su vidurius laisvinančiais, atpalaiduojančiais vaistais – tai madinga svoriui mesti. Kiek prarasi sėdėdamas tualete, tiek sulieknėsi. Dar populiaru vartoti skysčius varančius vaistus, tam tikrus hormoninius preparatus, kurie greitina medžiagų apykaitą. Tada dažniausiai atsiduriama ligoninėje su ritmo sutrikimais, karščiavimais, viduriavimais, bet tai vis tiek nesustabdo. Galėčiau pakartoti vieno iš mokytojų frazę – pacientų fantazija yra neribota.
– Į tokią nelegalią vaistų prekybą internetu turėtų įsikišti vaistų kontrolė?
– Manau, kad į nelegalią vaistų prekybą internetu turėtų įsikišti ne vaistų kontrolė, o jėgos struktūros, pavyzdžiui, policija. Dažnai be žurnalistų įsikišimo niekam neįdomu, kas vyksta.
