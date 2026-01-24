Gydytojas atskleidė, kokių ligų lietuviai nenori gydyti vaistais

– Lietuviai labai atpratę nuo žiemos šalčių?
– Šalta žiema padeda sunaikinti įvairius parazitus. Biologija ir parazitologija šiek tiek pradėjo keistis dėl per šiltų žiemų ir didelio žmonių kiekio. Pavyzdžiui, Salotės ežeras, kuris, manau, yra nuostabiausias mikrobiologijos ir parazitologijos paveikslas – ten rugpjūčio viduryje galima rasti bet ką. Ten ryte vandens lygis būna bent centimetru mažesnis nei vakare.
Jei tokiu greičiu dauginsis parazitai, galbūt greitu metu turėsime ir maliariją, ne tik erkių sukeliamas ligas.
Ilgą laiką šiame ežere niekas nebemirdavo, ir nežinia, ką ten buvo galima pasigauti. Jei tam tikrų parazitų bent 100 metų nereikėjo ieškoti niekieno išmatose, esant pilvo skausmams, tai dabar jau reikia.
Dėl šiltų žiemų keičiasi užkrečiamos ligos, keičiasi ir augmenija – miškuose nyksta eglės. Jei tokiu greičiu dauginsis parazitai, galbūt greitu metu turėsime ir maliariją, ne tik erkių sukeliamas ligas.
– Dabar juk taip madinga žiemą šokti į eketę, grūdintis. Ką jūs apie tai manote?
– Su grūdinimusi viskas gerai, jei mes to neįsivaizduojame kaip vienos vietos mirkymo eketėje. Tai, kad tu vieną ar du kartus per žiemą įšokai į eketę, beveik tas pats, kaip vaikas, kuris kartą per savaitę eina į baseiną ir įsivaizduoja, kad tai yra pakankamas fizinis aktyvumas.
Grūdinimasis yra nuolatinis, nepertraukiamas, palaipsniui didinamas lengvo streso organizmui sukėlimas.
– Nuo ko reikėtų pradėti?
– Nuo pasivaikščiojimų lauke, palengva didinant apimtis, laiką ir apkrovas. Lietuva tam labai tinkama, nes vieną dieną gausi vėjo, kitą – saulės ar lietaus, o viduryje birželio gali būti net šalna.
Jei kas rytą eini į darbą vis greitesniu tempu ir nueini apie septynis kilometrus bent į vieną pusę, tai puikiai atstoja grūdinimąsi.
O jeigu norėsis po to ką nors pamirkyti vandenyje, tai visai nesvarbu, ką pasirinksi: vasarą braidysi per rasą, žiemą – per sniegą, ar brisi į Nerį, Vilnelę ar kokį nors Nevėžį – viskas tinka. Tačiau jei sugalvosi vasario mėnesį tik dėl trumpo vaizdo įrašo įšokti į eketę, suteiksi darbo urologams.
– Ar iš tiesų grūdinantis galima labai pakenkti sąnariams?
– Jei nesame pripratę ir mūsų sąnariai negauna pakankamos apkrovos – taip. Jeigu sveri 120 kilogramų ir nori bėgioti, tai nėra sveika apkrova. Tačiau jei nuolat esi aktyvus, o sąnariai jau įpratę šiek tiek pašalti ar fiziškai padirbėti, šaltas vanduo tikrai nepakenks.
Su amžiumi visi tampame savotiškais barometrais, ir turbūt nemaža dalis vyresnio amžiaus žmonių jautriai reaguoja į pašalimus, fizinį krūvį, po kurio skauda kūną – tai rodo, kad didelių temperatūros svyravimų kūnui nereikia.
– Mūsų organizmas su mumis kalba, bet mes nesiklausome ir norime greitų sprendimų, todėl nueiname pas gydytoją tam, kad gautume vaistų. Kaip išmokti girdėti savo organizmą?
– Gydytojai mokomi kalbėtis ne tik su savo, bet ir su kitų žmonių organizmais. Devyniasdešimt procentų diagnozės yra pokalbis su pacientu. Mus moko atpažinti simptomus, užduoti tam tikrus klausimus.
Tikriausiai mūsų ir pacientų bendras darbas yra dalį tų įgūdžių perimti. Pacientas, turintis lėtinę ligą, apie ją turi žinoti daugiau nei aš – juk jis serga, ne aš.
Žinoma, kyla klausimas, iš kur jis gaus žinių. Jei tai bus žinios iš trumpų populiarių vaizdo įrašų ar sveikuolių tinklalapių – viena istorija, tačiau jei jis tai sužinos iš manęs arba aš pateiksiu patikimus šaltinius, tai bus visai kita istorija.
– Ar lietuviai nori vaistų?
– Ne, visi nori papildų. Lietuvoje visi nori natūralaus produkto – medus atrodo geriau nei cukrus. Susitikimuose su piliečiais klausiu: „Kokybės atžvilgiu, kas yra geriau – valdiška degtinė ar su meile virta samanė?“ Didžioji dalis vyresniųjų pasirenka antrąjį variantą, tačiau kokybės atžvilgiu laimi pirmasis.
Į vaistines Lietuvoje atnešama apie dvidešimt tonų nepanaudotų tablečių. Įsivaizduokime, koks tai kiekis, kai viena tabletė sveria vos kelis gramus ar net mažiau.
Kalbėkime atvirai – didžioji dalis mūsų tiesiog išmeta vaistus į šiukšlių dėžę, nors to daryti nereikėtų.
Lietuvoje yra trys „baubai“, kurių niekas nenori ir aiškina, kad tai išsigalvojimas bei kenkia sveikatai. Dažniausiai taip kalbama apie vaistus nuo cholesterolio, skiepus ir antidepresantus. Kai žmogui bandoma skirti kurį nors vieną iš šių trijų, atsakas dažnai būna kategoriškas – jis nenori sutikti.
– Vairuojame naujus automobilius, rūpinamės daiktais, tačiau savimi vis dar neišmokome tinkamai pasirūpinti. Ar tai tiesa?
– Vis dar esame vartotojiška visuomenė. Tiesa, jaunimas auga kitoks – bent jau tokį jį matau aš. Tas jaunimas, kuris lankosi pas mane, kitaip žiūri į ilgaamžiškumą, senėjimą, fizinį aktyvumą, normalaus, sveiko kūno puoselėjimą.
Kalbu ne apie tokį kūną, kai manoma, kad reikia sverti 40 kilogramų, arba būti labai stambiam ir tai vadinti kūno priėmimu, neleidžiant net kalbėti apie nutukimo gydymą.
Jau dešimt metų dirbu su nuovargiu ir dažniausias pasiūlymas, kurį duodu pacientams, yra toks: „Jums turi būti šiek tiek nusispjaut.“
Pastebiu, kad mūsų karta vis dar neatsivalgiusi „šlapenkės“ – vis reikia gražesnės tvoros, jaunesnės moters, geresnės mašinos. Reikia pradėti kitaip viską vertinti ir būti mažiau vartotojiškiems.
Esame linkę aukoti sveikatą dėl tariamo gerbūvio: moterys – dėl šeimos, vyrai – dėl finansinės šeimos gerovės. To reikia pradėti atsisakyti.
Jau dešimt metų dirbu su nuovargiu ir dažniausias pasiūlymas, kurį duodu pacientams, yra toks: „Jums turi būti šiek tiek nusispjaut.“ Žinoma, ne tiek, kad prarastumėte visas socialines garantijas ar jus paliktų žmona, bet tiek, kad uždarę darbo duris apie tai nebegalvotumėte ir turėtumėte savo laiką.
